Ajax houdt Slavia Praag lang in toom, maar moet uiteindelijk blij zijn met gelijkspel

Ajax heeft de sterke start in de Europa League geen denderend vervolg kunnen geven tegen Slavia Praag. De Amsterdammers kwamen vroeg op voorsprong, maar moesten uiteindelijk diep gaan om nog een punt aan de ontmoeting over te houden: 1-1.

Vanaf de aftrap bleek wel wat Slavia van plan was: stormen, drukzetten en aanvallen. Maar in de openingsfase kwam Ajax daar geregeld aardig onderuit.

De eerste grote kans was ook voor de Amsterdammers, toen Brian Brobbey alleen op de keeper af kon. De spits had de bal voor het inschieten, maar zijn inzet was zwak en hobbelde naast. Even later werkte Tomas Holes de bal bijna in eigen doel.