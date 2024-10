EPA Spaans international Nico Williams is de absolute sterspeler van Athletic

NOS Voetbal • vandaag, 07:40 AZ treft Baskisch blok in Bilbao: unieke topclub met alleen spelers uit de regio

Wie denkt dat succesvol zijn in het voetbal alleen nog mogelijk is met een globale aanpak waarbij scouts over de hele wereld kijken naar buitenkansjes, heeft het mis.

Bij het Spaanse Athletic Club Bilbao, vandaag om 21.00 uur de tegenstander van AZ in de Europa League, bewijzen ze het tegendeel. Met alleen maar spelers van Baskische komaf is de club al decennialang een grootmacht in eigen land.

Baskenland is een regio in Noord-Spanje die van oudsher streeft naar autonomie. Bilbao is de grootste stad en de thuishaven van Athletic Club, de trotse eigenaar van acht landstitels, drie Spaanse supercups en 24 Spaanse bekers. De laatste Copa del Rey werd afgelopen seizoen veroverd. Het was de eerste prijs in jaren voor de club, en bovendien goed voor Europees voetbal.

Promotie voor de regio

De club uit Bilbao besloot al begin vorige eeuw om alleen nog met spelers uit de regio te werken. Voetballers die er opgegroeid of geboren zijn. Ook spelers met Baskische familiebanden mogen de clubkleuren dragen. Dit beleid komt voort uit promotie voor de regio, zegt de club.

Europa League bij de NOS De Europa League-wedstrijden Slavia Praag (18.45 uur), Athletic-AZ (21.00 uur) en FC Twente-Fenerbahçe (21.00 uur) zijn donderdag te volgen via NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

De meest in het oog springende spelers zijn de broers Williams. Iñaki (30) is geboren en getogen in Bilbao en bezig aan zijn elfde seizoen bij de club. De jongste, EK-revelatie Nico (22), is ook geboren en getogen in Baskenland en speelt ook al zijn hele loopbaan bij Athletic.

Nico stond afgelopen zomer in de belangstelling van grote clubs, maar geniet van het voetballen met zijn broer en heeft geen haast de club te verlaten, zo liet hij optekenen voor het eerste Europa League-duel met AS Roma (1-1).

Verhit potje

Het was een verhit potje in Rome. Aanhangers van de Baskische club gooiden fakkels op het veld en in de Roma-vakken. Aanvoerder Oscar de Marcos en Iñaki Williams maanden de trouwe aanhang tot kalmte.

De band tussen spelers en publiek is warm, vermoedelijk mede door de regionale binding die spelers en fans hebben. Toch heeft de club inmiddels een ferme verklaring op de site geplaatst waarin het gedrag van de aanhang wordt afgekeurd.

NOS

Omdat de club zelden spelers van buiten haalt, kunnen er soms grote transfersommen betaald worden. De laatste grote aankoop was Álvaro Djaló, afgelopen zomer. De Spanjaard kwam voor 15 miljoen euro over van SC Braga. Als baby verhuisde hij van Madrid naar Baskenland en dus paste hij in het profiel van de club.

Spelen er dan helemaal geen buitenlanders bij Athletic? Dat wel, maar ook die hebben Baskische roots. De Mexicaanse doelman Alex Padilla groeide op in Baskenland en Iñaki Williams speelt zijn interlands voor Ghana.

Bask bij AZ

Het beleid rond de Baskische achtergrond wordt soms opgerekt. Zo ontstond er discussie rondom de Franse verdediger Aymeric Laporte.

Alleen zijn overgrootouders hadden een Baskische link en hij had voor een club gespeeld in Frans Baskenland, maar enkel omdat Athletic hem had gescout en daarheen had gestuurd. Laporte was op dat moment te jong om te contracteren. De verdediger vertrok voor een fraaie afkoopsom naar Manchester City.

ProShots Sem Westerveld, de Bask in de selectie van AZ

Opmerkelijk genoeg heeft AZ ook een speler in de gelederen die in aanmerking zou komen voor een contract bij Athletic. Reservedoelman Sem Westerveld werd geboren in Baskenland. Vader Sander Westerveld speelde voor streekgenoot Real Sociedad uit San Sebastián toen zoon Sem werd geboren.

Rentree Simón?

De Alkmaarders zullen in een kolkend San Mamés, dat plaats biedt aan 53.289 supporters, een sterk Athletic treffen. Waar Nico Williams tegen Roma alleen kon invallen na een blessure, is hij nu weer volledig fit. De nationale doelman van Spanje, Unai Simón, heeft het hele seizoen nog niet gespeeld, maar staat deze week wel weer op het trainingsveld.

Een andere grote naam, oud-speler van Manchester United en PSG Ander Herrera, kampt met een spierblessure. Het is nog niet duidelijk of hij op tijd fit is.