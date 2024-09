Pro Shots Yoann Cathline

NOS Voetbal • vandaag, 22:01 Ongeslagen FC Utrecht van jarige Jans bezorgt AZ eerste nederlaag

AZ is zijn ongeslagen status in de eredivisie kwijt. FC Utrecht bezorgde de Noord-Hollanders in Alkmaar de eerste nederlaag in een spectaculair duel met aan beide kansen miraculeuze ontsnappingen: 1-2.

Utrecht, dat samen met koploper PSV als enige ploeg nog ongeslagen is in de eredivisie, neemt door de overwinning de tweede plaats over van AZ.

De thuisploeg opende sterk en was in de eerste helft de bovenliggende partij. Spits Troy Parrott zette AZ in de 24ste minuut op voorsprong, nadat Mike van der Hoorn zich had laten aftroeven door Sven Mijnans.

Tot ruim een half uur in de eerste helft was er niets aan de hand en bleef AZ domineren, maar toch kwam Utrecht uit het niets op gelijke hoogte. De van Almere City overgekomen Yoann Cathline kwam van links naar binnen en schoot de bal precies in de verre hoek.

Jans wordt 66

FC Utrecht-trainer Ron Jans, die vandaag zijn 66ste verjaardag vierde, was ondanks de gelijke stand niet tevreden met het spel van zijn team en wisselde in de rust twee keer: Victor Jensen kwam voor Jens Toornstra en Paxten Aaronson voor Can Bozdogan.

Sla de carrousel over Pro Shots Yoann Cathline scoort

Pro Shots Utrecht viert de 1-2 van Paxten Aaronson

Pro Shots AZ viert de 1-0 tegen FC Utrecht

De wissels pakten goed uit. Na balverlies van AZ-buitenspeler Jayden Addai profiteerde FC Utrecht. Souffian El Karouani zette voor en invaller Paxten Aaronson schoof de bal fraai binnen.

Miraculeus in tweevoud

In een knotsgekke slotfase kon het alle kanten op. AZ ontsnapte aan de 1-3 toen Utrecht-invaller Jensen eerst op de onderkant van de lat kopte en toen op de bovenkant.

Het was een miraculeuze ontsnapping en het werd miraculeus in tweevoud. Aan de andere kant gebeurde namelijk precies hetzelfde. David Møller Wolfe kopte ook twee keer op de lat en zo ontsnapte Utrecht aan de gelijkmaker.

Ook Addai, Mijnans en Ruben van Bommel hadden meerdere kansen op de gelijkmaker en een goal van Parrott werd afgekeurd. Maar het bleef 1-2 en in tegenstelling tot AZ behield FC Utrecht zo zijn ongeslagen status.