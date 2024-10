ANP

NOS Voetbal • vandaag, 06:12 Als controleur moet Van den Boomen doseren bij Ajax: 'Nadenken en organiseren'

Ajacied Branco van den Boomen heeft een handelsmerk: zijn strakke lange pass. Ballen vol op de wreef van de ene naar de andere kant van het veld. Maar die gaat hij vanavond in het Europa League-duel met Sparta Praag (18.45 uur) niet geven.

Van den Boomen staat in Praag, in absentie van Jordan Henderson, in de basis als enige controleur op het middenveld. En zijn trainer Francesco Farioli heeft voor de controleur een heel specifiek takenpakket in gedachten.

Inhouden

Lange passes horen daar (nauwelijks) bij, weet ook Van den Boomen inmiddels. Farioli's controleur moet korte passjes geven en leidinggeven in verdedigend opzicht.

Tegen RKC Waalwijk - toen Henderson rust kreeg - hield Van den Boomen zich keurig in en liet hij zich niet verleiden tot pogingen tot die ene beslissende pass. "Tegen RKC probeerde ik juist om dat niet te doen, niet te forceren. In het verleden trapte ik namelijk wel in die val. Maar ik denk dat ik in Waalwijk prima speelde. Niets bijzonders, maar prima."

In de voorbereiding leek het erop dat Van den Boomen Ajax ging verlaten. Zijn eerste seizoen in Amsterdam, nadat hij over was gekomen van Toulouse, was geen succes. En Farioli zag geen basisspeler in hem.

Uit Frankrijk kwam interesse en een bod, maar Van den Boomen wilde niet weg. Hij bleef, maakte een paar aardige goals (Farioli doopte hem zelfs om tot Van den Bomber) en kreeg als aanvallende middenvelder speelminuten.

Meer waardering

Door de blessures van Henderson (en Sivert Mannsverk) speelt hij nu als controleur. "Ik kan aan de bal al een goede rol vervullen op die plek, maar verdedigend moet het nog beter. Als we geen hoge druk zetten, moet ik tussen de verdedigers gaan staan. Dat is nog nieuw voor me."

Van den Boomen, inmiddels 29 jaar, kan er wel van genieten. "Het is ook leuk. Als aanvallende middenvelder moet je onder deze trainer veel de diepte in. Dan kom ik niet in mijn kracht. Op deze plek gaat het meer om nadenken en organiseren dan als aanvallende middenvelder."

Ondanks zijn reserverol is Van den Boomen gelukkig in Amsterdam. "Als je intern gewaardeerd wordt, is het makkelijker als je niet speelt. Dat is een verschil met vorig jaar. En ik ben naast voetballer ook mens en heb hier mijn familie zitten."