NOS Voetbal • vandaag, 14:39 • Aangepast vandaag, 19:37 Ajax mist viertal tegen Slavia Praag: 'Duidelijk en innovatief spelplan'

Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim, Wout Weghorst en Bertrand Traoré zijn niet met Ajax meegereisd naar Tsjechië voor de Europa League-wedstrijd tegen Slavia Praag. Door de lijst van afwezigen maken de 18-jarige talenten Jan Faberski en Don-Angelo Konadu voor het eerst hun opwachting in de Europese selectie.

Op een persconferentie ging trainer Francesco Farioli in op dat nieuws. "We zijn vanochtend in de training Fitz-Jim en Traoré kwijtgeraakt. Fitz-Jim heeft een spierblessure die we moeten onderzoeken en Traoré kreeg een tik."

Farioli verwacht Henderson in ieder geval snel terug. "Hij heeft last van een spier, maar het lijkt geen serieuze blessure te zijn." In absentie van de Engelse middenvelder is keeper Remko Pasveer morgen aanvoerder.

Farioli deed er juist alles aan om zijn groep fit te houden. Tegen RKC Waalwijk (0-2 zege) rouleerde hij dit weekend flink en begonnen Henderson, Fitz-Jim, Traoré en Mika Godts op de bank. Alleen laatstgenoemde is er morgen bij.

"Het rouleren heeft te maken met waar we vandaan komen", legt Farioli uit. "Er waren vorig jaar heel veel blessuregevallen en het duurde lang voordat spelers hersteld waren. En daarbij wil je alle spelers deel van het proces laten zijn."

Talenten Konadu en Faberski

Met Konadu en Faberski voegt Farioli twee nieuwe spelers aan zijn groep toe. De Poolse Faberski is een rechtsbuiten, die soms ook aan de linkerkant wordt gebruikt. Konadu is een spits.

"Faberski heeft al paar keer meegetraind met het eerste", vertelt Farioli. "Konadu zat er in de voorbereiding bij, maar omdat we veel spitsen in de selectie hebben, was er weinig ruimte voor hem. Het is een zeer getalenteerde speler en we denken dat we 'm kunnen gebruiken."

Tegenstander Slavia Praag is sterk aan het seizoen begonnen. Vooral in eigen huis wordt zelden verloren: zeven van de laatste acht Europese thuiswedstrijden werden gewonnen. Farioli: "Ze spelen heel snel naar voren. Verder zijn ze fysiek heel sterk. Het wordt een heet avondje."

Farioli is onder de indruk van Slavia-trainer Jindrich Trpisovsky, die al zes jaar bij de club werkt. "Ze hebben een duidelijk idee van voetballen en zijn innovatief. Het viel me toen ze ooit in Camp Nou tegen Barcelona speelden op hoe ze verdedigden, met een defensief blok van zes spelers heel hoog op het veld."

Klaassen is mee

Davy Klaassen reist wel mee naar Praag, maar mag niet spelen. Hij is aangetrokken na het sluiten van de transfermarkt en is niet ingeschreven voor Europees voetbal.

Farioli wil hem er graag bij hebben om te trainen in aanloop naar het eredivisieduel met FC Groningen van komende zondag.

