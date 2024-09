NOS Voetbal • vandaag, 18:44 Ajax wint bij RKC, dat Ihattaren zijn rentree als profvoetballer laat maken

2:31 Bekijk de samenvatting van RKC Waalwijk - Ajax

Ajax heeft drie dagen na de sterke vertoning tegen Besiktas in de Europa League een zuinige zege geboekt bij RKC Waalwijk: 0-2. De meeste aandacht in Waalwijk ging uit naar een invaller van de thuisploeg. Mohamed Ihattaren maakte na rust zijn rentree als profvoetballer.

Donkere jaren heeft Ihattaren achter de rug, maar het voormalig toptalent van onder meer PSV, Ajax en Juventus krijgt in Waalwijk de kans zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Voor het eerst zat hij vandaag, tegen zijn oude club, op de bank en scandeerde het publiek zijn naam.

Pro Shots Mohamed Ihattaren

De 22-jarige Ihattaren speelde op 6 mei 2022 zijn voorlaatste profwedstrijd, namens Jong Ajax tegen De Graafschap in de eerste divisie. Zijn laatste optreden voor Ajax 1 was in de bekerfinale tegen PSV op 17 april van dat jaar en zijn laatste wedstrijd in de eredivisie was op 24 april 2021, namens PSV tegen FC Groningen.

Drie jaar geleden dus voor het laatst in de eredivisie. Even na de start van de tweede helft plakte Ihattaren zijn scheenbeschermers vast en leek een rentree aanstaande. In de 78ste minuut was het zover en viel de linkspoot in.

Nieuwe vleugelspelers bij Ajax

Ajax stond toen net op een 0-1 voorsprong. Drie dagen na het treffen met Besiktas had Ajax-coach Francesco Farioli vleugelspelers Bertrand Traoré en Mika Godts rust gegeven en mochten Christian Rasmussen en Jaydon Banel het proberen.

Het feit dat Farioli een beroep deed op de 21-jarige Deen en de 19-jarige Amsterdammer gaf de opties op de vleugels bij Ajax weer. Mede door het late vertrek van Steven Bergwijn en het afketsen van de komst van Kamaldeen Sulemana zijn die beperkt.

ANP Ajax na de 0-1

Rasmussen en Banel illustreerden de vleugellamheid met weinig indrukwekkende prestaties in de eerste helft. Beiden kregen een schietkans, maar schoten te wild. Een voorzet van Banel op spits Brian Brobbey was net te scherp.

Met een vrije trap op de paal was Branco van den Boomen nog het dichtst bij een Ajax-doelpunt. Eén keer was er de beproefde combinatie tussen Brobbey en Kenneth Taylor, maar Taylor schoot een meter naast.

Vleugelinvallers maken verschil

Brobbey werd tot zijn zichtbare teleurstelling al in de 56ste minuut vervangen door Chuba Akpom. Ook Rasmussen werd gewisseld en even later maakte ook Banel plaats en was de hele voorhoede vervangen.

Terwijl Ihattaren zich opmaakte voor een invalbeurt, kwam Ajax op voorsprong. Via invaller Kian Fitz-Jim kwam de bal bij aanvoerder Davy Klaassen, die raakte via keeper Jeroen Houwen de paal en Traoré schoot de rebound knap in de korte hoek (0-1).

ANP

Ook de andere vleugelinvaller Mika Godts maakte nog een goal op aangeven van Traoré, uit een counter in blessuretijd (0-2).

Snel gevaar

RKC kon daar niks tegenoverstellen. Een minuut na het begin van de wedstrijd hadden de Waalwijkers de score al kunnen openen, maar een voorzet van rechts van Denilho Cleonise ging voorbij aan Oskar Zawada en Chris Lokesa. Dichter bij een doelpunt kwam RKC daarna niet meer.

Ook Ihattaren kon het tij niet keren. Op het middenveld van RKC had hij enkele balcontacten, maar een rol van betekenis speelde hij niet. Althans, niet voor RKC. Voor Ihattaren waren de minuten van grote betekenis. Het begin van zijn herrijzenis?