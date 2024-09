NOS Voetbal • vandaag, 20:19 Eerste minuten Ihattaren voor RKC: 'Hij is bizar goed, gaat ons sterker maken'

"Tweeënhalf jaar?" Mohamed Ihattaren moet zijn geheugen nog even opfrissen na zijn rentree in het betaalde voetbal voor RKC Waalwijk tegen Ajax (0-2 nederlaag). Hoe lang geleden speelde hij zijn laatste wedstrijd? Hij refereert zelf aan oefenwedstrijden in de voorbereiding met Ajax.

Dat was eind juni, begin juli 2022. Het was een korte periode waarin het de goede kant op leek te gaan. Daarna ging het toch mis en brak een duistere periode aan.

Twee jaar en vijf maanden geleden

Het was om precies te zijn twee jaar en bijna vijf maanden geleden dat hij zijn laatste profwedstrijd speelde, bijna negenhonderd dagen terug. Op 6 mei 2022 kwam hij namens Jong Ajax tegen De Graafschap voor het laatst in actie, in de eerste divisie.

Zijn laatste optreden voor Ajax 1 was in de bekerfinale tegen PSV op 17 april van dat jaar en zijn laatste wedstrijd in de eredivisie was nog langer geleden, op 24 april 2021, namens PSV tegen FC Groningen.

"De eerste stap is gezet", zegt de nu 22-jarige Ihattaren na afloop van het duel met Ajax. "Nu moet ik doorgaan waarmee ik bezig ben en daar heb ik alle vertrouwen in. Ik voel me goed en fit, maar mis alleen wedstrijdritme. Ik ben blij met de eerste stap naar 90 minuten."

Pro Shots Mohamed Ihattaren

Na zijn doorbraak bij PSV in 2019 viel Ihattaren diep. Bij onder meer Juventus, Ajax en Slavia Praag slaagde hij er niet in uit dat dal te klimmen. RKC gaf Ihattaren een verrassende nieuwe kans. Hij tekende een contract voor één jaar met een optie voor nog een seizoen.

Over half jaar in Oranje? 'Alleen maar mooi dat hij dat zegt'

Tien dagen na het zetten van zijn handtekening vonden RKC-coach Fraser en Ihattaren zelf het al tijd voor de eerste speelminuten. Een hele wedstrijd zit er nog niet in. De middenvelder begon tegen Ajax op de bank en viel in de 80ste minuut in.

"Dit was goed besproken", aldus Ihattaren. "De medische staf en ik vonden dat ik ver genoeg was. Het was verantwoord en zo voelde het ook. Het voelde heel erg fijn."

RKC-trainer Henk Fraser legde uit dat Ihattaren nog niet fit genoeg is om te starten, want anders? "Dan had hij gestart. Je kan nooit iets beloven, maar hij heeft exceptionele kwaliteiten. Het is een bizar goede voetballer en dat betekent dat hij ons sterker zal maken."

Kijk hieronder naar het interview met RKC-coach Henk Fraser:

2:53 RKC-coach Fraser gelooft in Ihattaren: 'Heeft exceptionele kwaliteiten'

"Het is nu aan mij om te bewijzen dat ik het team kan helpen", zegt Ihattaren.

En dan? Volgens (voormalig) psychiater Bram Bakker uit het begeleidingsteam van Ihattaren kan het dan snel gaan. "Niemand weet hoe dit afloopt, maar we hebben het over iemand met exceptioneel veel talent", zei Bakker eerder in het Algemeen Dagblad. "Zó veel dat hij over een half jaar weer in Oranje kan staan. Zo goed is hij."

Zo'n uitspraak zou onnodige druk op Ihattaren kunnen leggen, maar de kersverse RKC'er wil daar niets van weten. "Dat schaadt mij niet", zegt hij. "Ik begrijp wat jullie bedoelen, maar vind het alleen maar mooi dat hij dat zegt."