RKC Waalwijk / EYE4images

NOS Voetbal • vandaag, 14:47 Puntloos RKC durft het aan en geeft Ihattaren nieuwe kans als profvoetballer

Mohamed Ihattaren krijgt opnieuw een kans zich te bewijzen als profvoetballer. Dit keer gaat de 22-jarige zijn kunsten op het voetbalveld vertonen bij RKC Waalwijk, waar hij een contract heeft getekend voor één jaar met een optie voor nog een seizoen.

"Ik ben dankbaar dat RKC mij de kans geeft weer actief te zijn als voetballer", reageert Ihattaren in een persbericht van de club. "De gesprekken met Mo Allach en Henk Fraser gaven mij het warme gevoel waar ik naar op zoek was."

Ihattaren begon zijn carrière bij PSV en brak daar door. Hij gold als toptalent. In Eindhoven maakte de middenvelder indruk en scoorde tien keer in 74 wedstrijden. Maar in de jaren daarna kwam zijn talent nog maar zelden uit de verf bij respectievelijk Sampdoria, Ajax, Samsunspor en Slavia Praag.

Zijn laatste profwedstrijd was op 6 mei 2022 met Jong Ajax tegen De Graafschap in de eerste divisie (1-1).

Coaches en psychiaters

Na zijn kortstondige avontuur in Tsjechië - hij hield het daar drie maanden vol - is Ihattaren met een team van coaches en psychiaters aan de slag gegaan met zichzelf.

"Het past in de filosofie van de club om spelers die om wat voor redenen dan ook uit een moeilijke fase van hun loopbaan komen, op te nemen binnen onze familie met als doel elkaar te helpen", zegt Mo Allach, technisch directeur bij RKC, in het persbericht. "Met Mo voegen we een creatieve middenvelder toe aan onze spelersgroep."

Bij RKC krijgt Ihattaren nu de mogelijkheid te laten zien dat zijn voetbaltalent nog niet verdwenen is. De Waalwijkers, met Henk Fraser aan het roer, kunnen elke kwaliteitsimpuls gebruiken, want ze staan laatste in de eredivisie, met nul punten uit vijf wedstrijden.

Ihattaren: "Ik kijk ernaar uit om de club te helpen zich te handhaven in de eredivisie."