NOS Voetbal • gisteren, 22:51 • Aangepast gisteren, 23:44 Dominant Ajax legt Besiktas knap over de knie in Europa League

Een dominant Ajax heeft donderdagavond met 4-0 gewonnen van Besiktas in het eerste duel in de Europa League. Daarmee revancheert de ploeg van Francesco Farioli zich voor het armetierige gelijkspel van zaterdag uit bij Go Ahead Eagles.

Uitblinker in de Johan Cruijff Arena was Kian Fitz-Jim, die met zijn bewegingen en strakke passes voor snelheid in het spel zorgde. Mede dankzij hem greep Ajax in de eerste helft het initiatief met knappe combinaties in de diepte. De 21-jarige middenvelder maakte ook de 1-0, nadat hij even daarvoor al de paal raakte.

De Italiaanse coach Farioli verkoos Brian Brobbey boven de andere spitsen Wout Weghorst en Chuba Akpom. Met de sterke Brobbey in de punt, teruggekomen van een lichte blessure, combineerde Ajax zichtbaar gemakkelijker tot in de zestien van Besiktas.

Ook bij de Turkse tegenstander was de spitspositie trouwens het gespreksonderwerp. Trainer Giovanni van Bronckhorst maakte een gewaagde keuze door de 17-jarige Mustafa Hekimoglu op te stellen, ten koste van de ervaren Italiaan Ciro Immobile. Het was voor het Turkse talent pas zijn eerste basisplaats van dit seizoen.

Bijna exact drie jaar geleden voetbalde Ajax ook thuis tegen Besiktas, nog in de groepsfase van de Champions League. Ook toen wonnen de Amsterdammers vrij eenvoudig met 2-0, door doelpunten van Steven Berghuis en Sébastian Haller.

Van die basisploeg met onder anderen Dusan Tadic, Ryan Gravenberch en Lisandro Martínez is alleen nog doelman Remko Pasveer over, inmiddels 40 jaar. Berghuis is geblesseerd. Devyne Rensch en Kenneth Taylor, nu basisklanten, zaten op de bank.

Ajax sloot dat jaar de groepsfase van het miljardenbal oppermachtig af met 18 punten, door alle wedstrijden van Besiktas en ook Sporting Lissabon en Borussia Dortmund te winnen.

Ajax grossiert in kansen

Hoe anders is de realiteit in 2024. In het prille seizoen werd er al verloren van NAC Breda en gelijkgespeeld tegen Go Ahead Eagles. En in de voorronde van de Europa League moest onder andere een bizarre en ellenlange strafschoppenserie tegen Panathinaikos redding bieden.

Toch kwam Ajax donderdagavond wederom goed voor de dag tegen Besiktas, dat onder Van Bronckhorst probeert op te krabbelen na een roerig seizoen met vijf verschillende trainers en een zesde plaats in de Super Liga, op een kleine 50 punten van de kampioen.

Ajax grossierde in knappe kansen. Taylor had al na enkele minuten de 1-0 op zijn schoen. Zomaar kwam hij vrij voor keeper Mert Günok, maar de middenvelder maaide volledig over de bal heen. En ook Brobbey kwam tot twee keer toe een pas te kort om de bal binnen te lopen na een voorzet.

Besiktas-spits Hekimoglu mocht na rust plaatsnemen op de bank. Nu was het dan toch de beurt aan Immobile. Maar het was Ajax dat opnieuw scoorde, via Mika Godts. De Belgische linksbuiten bleef uiterst koel en schoof de bal met rechts in de verre hoek.

Vrijwel meteen kon Bertrand Traoré tot tweemaal toe de wedstrijd in het slot gooien, maar de rechtsbuiten schoot keihard op de paal en trof de vuisten van keeper Günok.

Daarna volgde misschien wel de mooiste aanval van de avond, via korte tikjes dwars door de verdediging van Besiktas snijdend. Taylor mocht de trekker overhalen: 3-0.

Farioli wisselde door, met onder andere Weghorst voor Brobbey. Maar Ajax was nog niet klaar. Godts scoorde zijn tweede na een voorzet van de verdienstelijk ingevallen Christian Rasmussen.

Zo is het tot nog toe grillige Ajax in elk geval voortvarend begonnen aan het Europese avontuur.

Op doelsaldo staan de Amsterdammers bovenaan de ranglijst van 36 ploegen in de competitiefase van de Europa League:

