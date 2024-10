Eerste tegengoal kost Juventus en Koopmeiners punten in de Serie A

Juventus heeft in de Serie A voor de vierde keer dit seizoen punten gemorst, maar pas voor het eerst een doelpunt geïncasseerd. De club van Teun Koopmeiners speelde met 1-1 gelijk tegen laagvlieger Cagliari.

Basisspeler Koopmeiners, die een prima eerste helft speelde, was daarna tot twee keer toe dicht bij de 2-0.

Juventus ging na rust zonder de in de kleedkamer achtergebleven Koopmeiners op jacht naar een tweede treffer, maar alleen Vlahovic kreeg een kans.

Later vandaag komt onder meer AC Milan (uit bij Fiorentina) nog in actie. Koploper Napoli en nummer twee Internazionale boekten in deze speelronde eerder al een overwinning.