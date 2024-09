Reuters Teun Koopmeiners

NOS Voetbal • vandaag, 20:21 Juventus mede door misser Koopmeiners weer doelpuntloos in Serie A

Juventus heeft de galavoorstelling tegen PSV in de Champions League (3-1) geen passend vervolg kunnen geven in de Serie A. Tegen Napoli werd het in Turijn 0-0. Het was voor Juve het derde doelpuntloze gelijkspel op rij in de Italiaanse competitie.

Daarmee staat Juventus voorlopig vierde. Napoli, gecoacht door oud-Juve-speler en -trainer Antonio Conte, is de nummer drie. Udinese kan de koppositie morgen bij winst bij AS Roma weer overnemen van Torino. Regerend kampioen Internazionale treft stadgenoot AC Milan.

NOS Stand Serie A

Teun Koopmeiners stond voor de vierde keer in de basis bij Juve. De Oranje-international was actief en liet aardige passes en voorzetten zien, maar meer zat er niet in voor de middenvelder.

In de 70ste minuut had Koopmeiners de wedstrijd kunnen beslissen. Hij kreeg de bal van Andrea Cambiaso, maar schoot met zijn rechterbeen hoog over. Zo moet Koopmeiners nog wachten op zijn eerste doelpunt in Turijnse dienst.

Juve begon in vrijwel dezelfde opstelling als afgelopen dinsdag tegen PSV. Federico Gatti was niet helemaal fit en werd vervangen door Nicolò Savona, waardoor Pierre Kalulu naar het centrum van de defensie verhuisde en Savona de rechtsbackpositie innam.

Turks international Kenan Yildiz was ook present en probeerde net als tegen PSV de bal van links in de rechterhoek te krullen. Dit keer ging de bal net naast. Zo lukte er veel bij Juventus vanavond net niet.

Pro Shots Juve-keeper Michele Di Gregorio redt op een kopbal van Amir Rrahmani

Spits Dusan Vlahovic werd na slechts zes balcontacten in de eerste helft bij rust vervangen. Napoli-keeper Alex Meret viel in de 36ste minuut geblesseerd uit en werd vervagen door Elia Caprile.

De minuut stilte vooraf in Turijn voor de afgelopen woensdag op 59-jarige leeftijd overleden Totò Schillaci, oud-speler van Juve en topscorer van het WK van 1990, werd verstoord door een schreeuwende Napoli-fan. Het leverde een fluitconcert op van de overige toeschouwers.