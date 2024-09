ANP

NOS Voetbal • vandaag, 06:09 Koopmeiners speelt tegen PSV frustrerende zomer eruit: 'Bullshit naast je neerleggen'

Teun Koopmeiners voetbalde alle frustratie van een stressvolle zomer er dinsdagavond in anderhalf uur uit. De Nederlander speelde sterk, energiek vooral, op het middenveld bij Juventus tegen PSV, dat in de Champions League met 3-1 werd verslagen. De Oranje-international, die afgelopen zomer het EK miste wegens een liesblessure, toonde aan: Koopmeiners is terug.

Het waren vervelende maanden, bekende Koopmeiners in de catacomben van het stadion in Turijn. "Het is een heel lastige zomer geweest."

3:28 Koopmeiners over mislopen EK en hectische Juve-transfer: 'Was heel lastige zomer'

Eerst die plotselinge blessure in de warming-up van de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland. Pats, knapte het zo in zijn lies. Weg EK.

"Dat hakte erin, op de laatste avond. Het schoot vol in mijn lies. We hebben gelijk een mri gedaan en die gaf aan dat ik zes tot acht weken eruit zou zijn. Het EK halen was geen mogelijkheid meer. Het was een bom. Weg. Heel lastig."

Vechtscheiding

"Dat probeer je te verteren op je vakantie. Maar tegelijkertijd was het iedere dag bellen: gaan we nog ergens anders naartoe? Dat liep ook niet vlekkeloos."

Want naast de liesblessure raakte Koopmeiners ook verwikkeld in een vechtscheiding met zijn toenmalige werkgever Atalanta. Koopmeiners weigerde nog mee te trainen met de club uit Bergamo om een transfer af te dwingen naar Juventus.

"Het is een keiharde voetbalwereld. Het is business. Je moet het niet persoonlijk opvatten."

ANP Koopmeiners bedankt het publiek na de zege op PSV

Koopmeiners: "Ik had drie mooie jaren gehad. Ik dacht: alle partijen zijn nu oké, er lag een groot bedrag op tafel, Juventus wil mij graag hebben, ik wil de stap maken, maar daar was niet iedereen het mee eens. Het heeft tot de laatste dagen geduurd."

Zwaar was het zeker, zegt de middenvelder. "Iedere dag met vrienden, familie en mijn agentschap aan de telefoon hangen. Mijn vriendin werd er ook gek van, omdat het continu hetzelfde verhaal was."

Uiteindelijk liet Atalanta hem gaan, voor een slordige 55 miljoen euro. Pas in de taxi naar Turijn kwam de ontspanning. "Toen viel een grote last van me af. We zijn er."

Koopmeiners had het graag minder hectisch gezien. "Het liefste wat je doet is voetballen. En al die bullshit naast je neerleggen."

0:27 Koopmeiners krijgt heldenonthaal vlak voor medische keuring bij Juventus

Het onthaal van de Juve-fans was al veelbelovend en op een nazomerse dinsdagavond tegen PSV liet Koopmeiners zien dat hij weer terug is. Voetballend alsof hij het zwartwit gestreepte shirt al jaren draagt, speelde hij een prima pot in de overtuigende overwinning op de Eindhovenaren.

"Het gevoel in dit stadion is fantastisch, heel warm, ik had heel veel zin in vandaag."