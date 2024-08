Koopmeiners wil transfer en weigert te trainen: 'Hij voelt zich gestrest'

Teun Koopmeiners heeft besloten niet meer te verschijnen op de training van zijn club Atalanta Bergamo. De 26-jarige Oranje-international is persoonlijk rond met Juventus over een contract en wil op deze manier een transfer forceren.

Gian Piero Gasperini, trainer van Koopmeiners bij Atalanta, bevestigt tegenover de krant L'Eco di Bergamo dat de Nederlander niet komt opdagen bij de club: "Hij wil niet meer trainen met ons, hij zegt dat hij gestrest is." Gasperini is niet blij met de actie en zegt dat de club zich "gechanteerd" voelt.

Op woensdag 14 augustus speelt Atalanta om de Europese Supercup tegen Real Madrid, maar Koopmeiners zal in dat duel dus niet in actie komen.

Sterk seizoen

Koopmeiners maakte in 2021 de overstap van AZ naar Atalanta. In Italië groeide hij snel uit tot een belangrijke speler, die het net regelmatig weet te vinden.

Afgelopen seizoen beleefde Koopmeiners een topjaar bij Atalanta. In de competitie eindigde de club als vierde, terwijl het de Europa League wist te winnen én de bekerfinale haalde. Koopmeiners was goed voor vijftien doelpunten en vijf assists in alle competities, op persoonlijk vlak zijn beste cijfers in zijn Italiaanse periode.