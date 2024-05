AFP Teun Koopmeiners, Mitchel Bakker, Marten de Roon en Hans Hateboer met de trofee.

NOS Voetbal • vandaag, 10:02 'Ik heb geleden op de bank', jubelt De Roon na 'uitzonderlijke' Europa League-winst

"Ik heb zitten lijden op de bank. Ik was bloednerveus, maar we hebben het geweldig gedaan." Marten de Roon was veroordeeld tot een bijrol op de avond dat zijn Atalanta de Europa League won.

Door een blessure keek de 42-voudig international in Dublin vanaf de bank hoe zijn teamgenoten "de perfecte wedstrijd" afleverden tegen Bayer Leverkusen, dat in alle competities nog geen wedstrijd had verloren voor het vakkundig werd vastgezet en verslagen door Atalanta (3-0).

"Misschien realiseer ik het me later pas echt", zei De Roon bij het Italiaanse Sky Sports. "We hebben iets uitzonderlijks gepresteerd, geweldig. Ik denk dat de fans in Bergamo de komende drie dagen niet kunnen lopen."

2:24 Frimpong na verloren finale: 'Doet heel veel pijn, Atalanta was de betere'

Met de geblesseerde De Roon en Mitchel Bakker op de bank, Teun Koopmeiners in de basis en Hans Hateboer als invaller sleepte het 116 jaar oude Atalanta Bergamo voor het eerst een Europese prijs in de wacht. "We zullen morgen echt merken wat dit met de stad doet", zei De Roon

Oranje-middenvelder Koopmeiners sprak net zo trots na de gewonnen finale: "We hebben historie geschreven tegen een fantastisch team. Bayer Leverkusen was dit seizoen zo sterk, maar wij hebben dit echt verdiend."

0:43 Atalanta-fans vieren feest in Bergamo na winst Europa League

Frimpong: 'We kwamen er niet doorheen'

Bayer Leverkusen-speler Jeremie Frimpong moest zijn collega-internationals na afloop gelijk geven. "Atalanta heeft veel kansen gecreëerd en geweldig verdedigd. Wij kwamen er niet doorheen, ze waren heel goed voorbereid. Vanavond waren zij de betere", zei Frimpong tegenover de NOS.

"We zijn heel erg teleurgesteld", ging Frimpong verder. "Een finale met 3-0 verliezen, doet heel veel pijn. Maar we kunnen alleen vanavond verdrietig zijn, morgen moet de knop om, want we hebben nog een finale te spelen."

Sla de carrousel over Reuters Jeremie Frimpong (links) baalt

AFP Teun Koopmeiners kust de trofee

Want de ongekende reeks van wedstrijden zonder nederlaag (51) mag dan gestokt zijn, het seizoen van Leverkusen is nog niet voorbij. Zaterdag wacht de finale van het Duitse bekertoernooi tegen Kaiserslautern.

Denken over het EK met Oranje is er dus nog niet bij voor Frimpong. Althans, zo beweerde hij voor de camera. Na de wedstrijd zocht de wingback wel De Roon op, om te vragen hoe het staat met de dijbeenblessure van de 33-jarige middenvelder.

De Roon kon er nog weinig over zeggen. Zijn hoofd zal vooral staan naar het feesten met zijn teamgenoten, en alles wat hen nog te wachten staat bij terugkeer in Bergamo.

Ook Koopmeiners wilde nog niet verder vooruitkijken dan de feestelijkheden en huldigingen. Over zijn toekomst gaan volop geruchten, maar reageren op een mogelijke transfer deed Koopmeiners liever niet. "Volgend seizoen? Ik weet het niet, we zullen zien."