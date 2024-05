Reuters Atalanta wint de Europa League ten koste van Leverkusen

Atalanta maakt einde aan zegereeks Leverkusen en wint Europa League

Atalanta is er als eerste ploeg dit seizoen in geslaagd Bayer Leverkusen een nederlaag toe te brengen en het heeft daarvoor een uitgelezen moment gekozen: de finale van de Europa League. De Italianen zegevierden in Dublin overtuigend met 3-0 en bezorgden hun club na de Coppa Italia (1963) pas de tweede grote prijs op het hoogste niveau.

Ademola Lookman maakte alle doelpunten. Het is de eerste hattrick ooit in een Europa League-finale.

Reuters Lookman jaagt de 3-0 achter Matej Kovár

Voor kersvers Duits kampioen Leverkusen, dat zaterdag nog de finale om de DFB Pokal tegen FC Kaiserslautern speelt, kwam na 51 wedstrijden zonder nederlaag in alle competities een eind aan een unieke reeks.

Twee Nederlanders in basis

Teun Koopmeiners (Atalanta) en Jeremie Frimpong (Leverkusen) stonden binnen de lijnen bij de aftrap van het duel in het Aviva Stadium, dat was verrezen nadat het legendarische Lansdowne Road in 2007 werd afgebroken.

Een derde Nederlander die zich veel van de Europese finale had voorgesteld, zat balend aan de kant. Atalanta-aanvoerder Marten de Roon was niet op tijd hersteld van de blessure die hij vorige week had opgelopen in de Coppa Italia-finale tegen Juventus (1-0 nederlaag).

Pro Shots Jeremie Frimpong met een voorzet

De Roon, net als Koopmeiners en Frimpong opgenomen in de voorlopige EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman, zag hoe zijn clubgenoten meteen het initiatief naar zich toetrokken en daarvoor ook al snel beloond werden.

Vanuit de rug

Koopmeiners, die een sterke wedstrijd afleverde, zette in de twaalfde minuut op rechts Davide Zappacosta aan het werk. Diens lage voorzet werd van dichtbij binnengeknald door Lookman, die Exequiel Palacios vanuit de rug verraste: 1-0.

De nummer vijf van de Serie A, die zich via de competitie al verzekerd heeft van een Champions League-ticket voor komend seizoen, liet Leverkusen amper bekomen van de schrik en hield de druk op de ketel. Opnieuw met resultaat en met opnieuw Lookman in de hoofdrol.

De 26-jarige Nigeriaan pikte de bal na een slordigheid aan Duitse zijde op, omspeelde Granit Xhaka en joeg de bal in de verre hoek naast de kansloze Matej Kovár: 2-0, na nog geen halfuur voetbal.

AFP Matej Kovar is kansloos op het schot van Ademola Lookman

Alejandro Grimaldo had al snel wat terug kunnen doen, maar oog in oog met Atalanta-doelman Juan Musso had zijn boogbal te weinig hoogte om buiten bereik van de grijpgrage handschoenen te blijven.

Leverkusen had zichzelf afgelopen seizoen wel vaker uit penibele situaties gered - sterker, daar heeft het voor een groot deel die fantastische ongeslagen serie aan te danken - maar het was de vraag of dat tegen een sterk opererend Atalanta ook nog zou kunnen.

In de kiem gesmoord

Succescoach Xabi Alonso bracht na rust in ieder geval aanvaller Victor Boniface voor rechtsachter Josip Stanisic, waardoor de in de eerste helft bedrijvige Frimpong meer defensieve taken kreeg. Boniface was in de Bundesliga, waarin Leverkusen als eerste club een heel seizoen ongeslagen bleef, de clubtopscorer met veertien doelpunten.

AFP Leverkusen-trainer Xabi Alonso voorziet zijn ploeg van aanwijzingen

Atalanta bleef de tegenstander echter op elke plek van het veld vol op de huid zitten, waardoor Duitse aanvalsopzetten vaak al in de kiem gesmoord werden. En ondertussen bleven de mannen van de 66-jarige trainer Gian Piero Gasperini, die de ploeg uit Bergamo sinds 2016 onder zijn hoede heeft, loeren op kansen voor de genadeklap.

Eerste hattrick in Europa League-finale

Die kwam er een kwartier voor tijd, toen Lookman - weer hij - zichzelf vrijspeelde en loeihard uithaalde: 3-0. Hij schoot zichzelf daarmee met hoofdletters de voetbalanalen in, want nooit eerder wist een speler drie keer te scoren in de finale van de Europa League, die in 2010 z'n eerste editie beleefde.

Kort nadat Frimpong bij Leverkusen gewisseld was, bracht Atalanta-verdediger Hans Hateboer het aantal Nederlanders op het veld weer op twee. Aan de stand veranderde echter niets meer.