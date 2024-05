AFP

NOS Voetbal • vandaag, 10:56 Geblesseerde De Roon kan eerste prijs pakken: 'Dan is beker ook beetje van mij'

Zonder de geblesseerde Marten de Roon gaat Atalanta vanavond (21.00 uur) in de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen op jacht naar de eerste prijs in de clubhistorie sinds 1963. Afwezig is de 33-jarige middenvelder allerminst in Dublin.

"Ik ben heel blij dat hij hier bij ons is", zegt coach Gian Piero Gasperini. "Daar had ik ook geen twijfel over. Hij zal in de kleedkamer zijn en is er tijdens de wedstrijd, want hij is altijd een voorbeeldige aanvoerder voor ons wat betreft zijn gedrag en zijn kwaliteit op het veld."

De Roon liep vorige week in de verloren finale van de Coppa Italia tegen Juventus een blessure op en moest daardoor een streep zetten door de Europese finale. Hij is zich bewust van zijn nieuwe rol in Dublin: "Ik moet positieve energie geven aan het team."

'Ook zonder mij kunnen we Leverkusen verslaan'

"Het enige dat telt, is dat we de wedstrijd willen winnen", aldus De Roon. "Met of zonder mij, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat we de beker veroveren. Wij zullen alles doen wat in onze macht ligt om dat te realiseren."

Kroon op seizoen Atalanta

Net als tegenstander Bayer Leverkusen is Atalanta aan een memorabel seizoen bezig. De huidige nummer vijf van de Serie A verzekerde zich al van een ticket voor de Champions League en kan met winst in de finale van de Europa League de kroon op het seizoen zetten.

Hoewel hij niet kan meedoen, voelt een eventuele Europa League-winst zeker ook als zijn prijs, de eerste prijs in zijn loopbaan. "Het zou mooi zijn", zegt De Roon. "Het voelt niet helemaal zo, maar als ze winnen is de beker ook een beetje van mij."

"Het is heel jammer dat Marten niet mee kan doen", zegt coach Gasperini. "Vanwege de speler die hij is, maar vooral omdat hij het verdient om op het veld te staan. Hij heeft zoveel gegeven voor Atalanta. Het is zonde dat hij er bij de belangrijkste wedstrijd niet bij is."

'We kunnen Leverkusen verslaan'

De Roon miste zeven van de voorgaande 54 wedstrijden van Atalanta dit seizoen. Daarvan werden er drie gewonnen, eindigden er twee gelijk en werd twee keer verloren. "Ik kan iets toevoegen aan het team, maar ook zonder mij kunnen ze Leverkusen verslaan."

Het is makkelijker gezegd dan gedaan: Leverkusen verslaan. Atalanta zou het eerste team dit seizoen zijn dat de ongeslagen Duitse kampioen een nederlaag toebrengt. "Daar moeten we in geloven", vervolgt De Roon. "Het is zeker niet onmogelijk."

Atalanta-coach Gasperini over gemis De Roon: 'Had verdiend op het veld te staan'

"Ze zijn met iets geweldigs bezig", weet De Roon. "Heel veel respect. Maar er moet een keer een einde komen aan die onoverwinnelijkheid. Wij gaan dat proberen en hebben er vertrouwen in. We hebben vaker iets gedaan wat niemand verwacht. We zijn er klaar voor."

Atalanta wacht al sinds de Italiaanse bekerwinst in 1963 op een prijs op het hoogste niveau. De eerste kans op een trofee ging vorige week verloren in de Italiaanse bekerfinale. In de eerste Europese eindstrijd van de club krijgt Atalanta een tweede kans.

"We hebben nog steeds verdriet van de wedstrijd tegen Juventus, die om verschillende redenen niet onze beste wedstrijd was", zegt Gasperini. "Maar dit is een andere wedstrijd, een andere finale. Een nieuwe wedstrijd om een prestigieuze prijs. Er zijn geen excuses."