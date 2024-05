Frimpong speelt met Leverkusen twee finales in vier dagen: 'Alonso gelooft in mij'

AFP Jeremie Frimpong komt aan in Dublin

Het houdt niet op voor de club die voorheen nooit prijzen kon winnen, maar dit seizoen alles wint. Leverkusen werd eindelijk kampioen van de Bundesliga en verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. De ploeg is dit seizoen na 51 wedstrijden in alle competities nog altijd ongeslagen. En dan lonken nog de bekerwinst in eigen land en het winnen van de Europa League.

Oranje-international Jeremie Frimpong heeft een belangrijk aandeel in het succes van Bayer Leverkusen. Coach Xabi Alonso is in aanloop naar de finale van vanavond (21.00 uur) tegen Atalanta in Dublin vol lof over zijn Nederlandse vleugelflitser: "Hij is een sleutelspeler voor ons."

De 23-jarige Frimpong, die werd opgenomen in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman voor het EK, maakte dit seizoen al veertien doelpunten in alle competities en tekende voor twaalf assists. Maar volgens Alonso doet hij meer.

"Jeremie is belangrijk voor de ploeg, maar ook voor mij", zegt Alonso. "Hij heeft me geholpen bij de aanpassing van spelers. Het is een topgozer. Jeremie zorgt voor vrolijkheid in de kleedkamer. Hij heeft zich niet alleen als voetballer ontwikkeld, maar ook als prof. Op het veld is hij een speciale speler. Er zijn niet veel Jeremie Frimpongs."

Blij met complimenten: 'Hij gelooft in mij'

De in Amsterdam geboren en grotendeels in Engeland opgegroeide Frimpong is blij met de complimenten van zijn trainer. "Onze relatie is erg goed. Hij gelooft in mij en ik geloof in hem. Voor een speler is het fijn als de coach in je gelooft. Je kunt vrijer voetballen als je weet dat je zijn steun hebt. Hij was een geweldige speler. Als iemand als Alonso vertrouwen in je heeft, dan doet dat iets met je zelfvertrouwen."

Na de Duitse bekerfinale, komende zaterdag tegen Kaiserslautern, is het seizoen voor Frimpong mogelijk nog niet voorbij. De wingback maakt goede kans op een plaats in de definitieve EK-selectie van Oranje. Nog geen vakantie dus voor hem waarschijnlijk: "Geen probleem. Voetbal is mijn vak, ik moet er staan."

Frimpong debuteerde vorig jaar oktober thuis tegen Frankrijk (1-2) in het Nederlands elftal en kende op 22 maart van dit jaar zijn basisdebuut tegen Schotland (4-0). Bij die laatste wedstrijd kon hij de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken en werd hij na een uur gewisseld.

Aan Leverkusen-trainer Alonso de vraag of hij Frimpong zou selecteren voor het EK als hij in de schoenen van bondscoach Koeman zou staan. "Dat is een vraag voor Ronald", lacht de Spanjaard. "Ik heb al genoeg op mijn bord."

'Voorlopig ga ik nergens heen'

Frimpong geniet met volle teugen bij Leverkusen. Op sociale media gingen filmpjes rond waarin de kersverse kampioen Frimpong al zingend en schreeuwend de ene na de andere teamgenoot voor de telefoon van zijn camera sleept in het feestgedruis. "Het is een geweldige tijd om speler van Leverkusen te zijn", glimlacht Frimpong.

Maar hij zet ook meteen de knop om: "Je mag het vieren, daarna moet je wel weer in de serieuze modus. Je kunt niet al te gek gaan doen. We hebben nog twee finales in vier dagen tijd. Er is weinig tijd om te rusten. Dat hoort erbij in deze fase van de competitie. Als voetballer moet je daar klaar voor zijn."

Gevraagd naar geruchten in de Duitse media dat hij de club zou willen verlaten, haalt Frimpong de schouders op. "Geen idee waar die verhalen vandaan komen. Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben heel blij bij Leverkusen. Voorlopig ga ik nergens heen."