NOS Voetbal • vandaag, 18:06 Bondscoach Koeman over blessures en volle speelkalender: 'Halt toeroepen'

3:50 Koeman over vele blessures Oranje-internationals: 'Moeten we aan wennen'

Natuurlijk stond de persconferentie van het Nederlands elftal maandag in aanloop naar de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Duitsland in het teken van het plots overlijden van een van Nederlands grootste voetballers: Johan Neeskens.

Het persmoment was haast een ode aan de middenvelder die bij Ajax, FC Barcelona en Oranje furore maakte met zijn kiezelharde schot en ongelofelijke loopvermogen. "Het is goed om hier even bij stil te staan", zei bondscoach Ronald Koeman, zichtbaar aangedaan. "Maar hoe hard het ook klinkt: het gaat wel verder."

En ja, Oranje heeft te kampen met blessures, mede door de overvolle speelkalender die in het voetbal alsmaar uitdijt. Zo zijn er nogal wat spelers vanwege uiteenlopende kwetsuren niet bij, onder wie Jurriën Timber, Nathan Aké en Jan Paul van Hecke. Vanmiddag sloot Teun Koopmeiners van Juventus zich in dat rijtje aan. PSV'er Guus Til is zijn vervanger.

Het is tegenwoordig ingewikkeld om een selectie bij elkaar te krijgen, zei Koeman. "Het is de eerste keer in mijn periode als bondscoach dat ik zelfs om 10.30 uur 's ochtends op vrijdag nog spelers aan de lijn had en keuzes moest maken om 23 spelers te kunnen selecteren. We hadden er 26 op de lijst staan voor de voorselectie, en daarvan zijn er 6 al niet meer bij. Geblesseerd. Daar moeten we maar aan gaan wennen."

'Niet fit, niet fris'

PSV-middenvelder Jerdy Schouten vertelde Koeman "er doorheen te zitten". "Door het EK, het vaderschap en de vele wedstrijden die hij heeft gespeeld, gaf Jerdy aan dat hij niet fit, niet fris is." Koeman zei alle begrip voor zijn afmelding te hebben. "Ik ken hem goed. Als je niet in staat bent om te komen, dan moet je dat kunnen aangeven."

Ook Frenkie de Jong is nog altijd afwezig. De middenvelder van Barcelona is op de weg terug. Gisteravond viel hij tien minuten voor tijd in tegen Osasuna, maar Oranje komt te vroeg.

AFP Frenkie de Jong komt tegen Osasuna in het veld voor Iñigo Martínez

"Ik heb Frenkie aan de lijn gehad vorige week. Die is nu, met alle respect, nog te ver weg. Hij heeft even gespeeld. Dat vond ie al heel spannend en zwaar. Frenkie moet nog ritme krijgen en 100 procent fit worden."

Koeman besloot daarnaast Memphis Depay en Wout Weghorst niet op te roepen. Ook voor hen geldt dat ze meer moeten spelen en fitter moeten worden.

Overvolle voetbalkalender

Of Oranje door de afwezigheid van Weghorst nu een plan B mist bij een eventuele achterstand tegen Hongarije of Duitsland? "Nee, er is wel een plan B, hoor. Ik zag de spelers vandaag binnenkomen. We hebben genoeg lengte in de ploeg."

Koeman is fel gekant tegen de overvolle voetbalkalender. De trainer noemt de extra wedstrijden in de Champions League en de WK voor clubteams. "Ja, sorry, daar moet echt een halt toe worden geroepen."

Hij was "blij verrast" dat Rodri van Manchester City een staking overwoog vanwege de alsmaar toenemende hoeveelheid wedstrijden. "Misschien moeten we de koppen bij elkaar steken en dit niet meer accepteren. Dat kan alleen door samen op te trekken."

Oranje bij de NOS De Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (vrijdag 20.45 uur) en Duitsland (maandag 20.45 uur) zijn bij de NOS te zien. De duels zijn te zien op NPO 3, NOS.nl en de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur. De duels zijn ook te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.