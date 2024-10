ANP Ronald Koeman

NOS Voetbal • gisteren, 23:47 Koeman opgelucht na frustrerende avond in Hongarije: 'Tegen Duitsland wordt het leuker'

Ronald Koeman maakte een diepe zucht van opluchting in Boedapest. "Als je met een man minder komt, ben je opgelucht dat je alsnog de 1-1 maakt", sprak de bondscoach na het Nations League-duel met Hongarije.

Oranje worstelde de hele wedstrijd met de felle Hongaren, die de bal niet per se hoefden te hebben en het achterin prima dicht hadden gemetseld. "Zij deden het goed. Wij hadden veel moeite om ruimtes te creëren en mensen vrij te spelen tussen de linies. Dan moet je geduldig zijn."

Dat was niet eenvoudig, klaagde Koeman, door de vele overtredingen die de Hongaren maakten. "Door acht, negen overtredingen lag het spel constant stil."

6:37 Koeman opgelucht na gelijkspel: 'Maar was allemaal net niet'

Nederland kwam maar moeilijk in het spel. Toch had Oranje zeventig procent balbezit, daar lag het niet aan.

"We wisten dat we heel geduldig moesten zijn. Maar we waren niet vast aan de bal in de laatste fase van de aanval. Juist aan de linkerkant hadden we met Micky (Van de Ven, red.) voor rust iets meer moeten halen, dat had beter gemoeten."

Concentratie is belangrijk met al dat balbezit. Lukt dat niet, dan kom je in de problemen. "Want je geeft meer ruimtes weg. De eerste helft hebben ze dat benut, vandaar de tegengoal."

Rood Van Dijk

En dan kreeg ook aanvoerder Virgil van Dijk in enkele minuten tijd nog rood, terwijl de Hongaren ook bepaald niet zachtaardig duelleerden. Van Dijks eerst gele kaart was wegens aanmerkingen op de scheidsrechter, de tweede vanwege een tik op een Hongaarse voet.

"Dat is frustrerend", zei Koeman. "Ik begrijp het ook niet. Volgens mij mag de aanvoerder bij een scheidsrechter protesteren."

Bovendien had Hongarije volgens de bondscoach ook al eerder met tien man moeten komen te staan. "De overtreding op Malen is een rode kaart. Totaal geen intentie om de bal te spelen."

Neemt Koeman zijn aanvoerder Van Dijk nog iets kwalijk na de wat onnodige rode kaart? Nee. "Virgil weet zelf wel wat hij had moeten doen."

ANP Koeman geeft Gakpo aanwijzingen

Koeman was tevreden met het karakter dat zijn ploeg toonde, na de rode kaart. "Ook met tien man hebben we geprobeerd druk naar voren te zetten. Ik had wel het idee: we gaan scoren."

De tweede aanvoerder, na Van Dijk, redde de avond. Denzel Dumfries, volgens Koeman de speler die symbool staat voor de onverzettelijkheid van dit Nederlands elftal, kopte vlak voor tijd knap raak. Een verlossing op een al met al frustrerende avond voor het Nederlands elftal en Koeman.

Koeman zal iets moeten verzinnen centraal achterin, zonder aanvoerder Van Dijk links centraal. "Nee, ik ga niemand oproepen", wist de bondscoach al. "Binnen de selectie hebben we genoeg linkspoten en verdedigers. Dat kunnen we goed behappen."

Opgelucht met een punt na een frustrerende avond in Boedapest, kijkt Koeman wel alweer uit naar de wedstrijd van dinsdag. "Tegen Duitsland wordt de wedstrijd leuker."