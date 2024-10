Na 30 duels op rij ontbreekt Van Dijk, krijgt Van de Ven kans centraal achterin?

Voor het eerst in ruim twee jaar speelt het Nederlands elftal zonder Virgil van Dijk, maandag in München tegen Duitsland. De zeldzame afwezigheid van de geschorste aanvoerder biedt kansen voor anderen, zeker voor Micky van de Ven.

In juni 2022 gaf de toenmalige bondscoach Louis van Gaal Van Dijk rust in de Nations League-duels met Wales (twee keer) en Polen. Sindsdien was de verdediger onafgebroken present op het veld bij het Nederlands elftal.

In die reeks van dertig opeenvolgende interlands was Van Dijk alleen in juni van dit jaar in de oefenwedstrijd tegen Canada (4-0) geen basisspeler maar invaller. Matthijs de Ligt en Daley Blind startten toen in het verdedigingscentrum.