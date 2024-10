NOS Voetbal • vandaag, 20:51 Bondscoach Nagelsmann verwacht 'intens' duel met Nederland en heeft plan voor Brobbey

Nee, de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann heeft geen idee wie er in 1974 in de WK-finale in München scoorde namens Nederland. Met een glimlach zegt de 37-jarige bondscoach van Duitsland: "Ik was nog niet geboren, dus ik heb de wedstrijd niet gezien."

Het antwoord is natuurlijk: Johan Neeskens. De oud-middenvelder van Ajax en FC Barcelona overleed vorige week en zal maandagavond worden geëerd rond de interland tussen Duitsland en Nederland. Inzet in het stadion van Bayern München is de koppositie in groep 3 van Divisie A én een plek in de kwartfinales van de Nations League.

Ook in Duitsland was Neeskens "een beroemde speler", zegt Nagelsmann. "Het is altijd naar om zulke belangrijke voetballers te verliezen."

Dan, over de wedstrijd tussen de buurlanden: "Ik hoop niet dat we weer zo vroeg een doelpunt tegen krijgen zoals in Amsterdam." In september speelden beide landen in een hoogstaande wedstrijd gelijk: 2-2.

Nagelsmann: "Ik hoop dat we de wedstrijd vanaf het begin wat beter kunnen controleren. Na de 2-2 gingen beide teams voor de winst. Maar wij hadden wel de betere kansen. Het was een lastige wedstrijd."

Zowel Duitsland als Nederland mist belangrijke krachten. Aan Duitse zijde komt het derde duel van dit jaar tegen Oranje te vroeg voor de geblesseerde Jamal Musiala, Niclas Füllkrug en Kai Havertz. Nederland mist de geschorste Virgil van Dijk en natuurlijk spelers als Frenkie de Jong en Jerdy Schouten.

Desondanks denkt hij dat het een leuke wedstrijd wordt. "Spelers van Nederland en Duitsland kiezen graag de aanval, willen doelpunten maken. Ja, dan wordt het altijd interessant en intens. Beide landen willen graag op de helft van de tegenstander spelen."

Lof voor Brobbey

Nagelsmann haalde Brian Brobbey in 2021 naar RB Leipzig, vlak voordat de trainer naar Bayern München vertrok. "Brian is een sterke spits, heel moeilijk te bespelen. Hij heeft het in de vorige wedstrijd tegen ons goed gedaan. Het was moeilijk om hem te verdedigen. "

"We weten niet zeker of hij zal starten, maar ik denk van wel. Morgen hebben we een iets ander plan om hem te bestrijden."

Dat plan heet Antonio Rüdiger, de robuuste verdediger van Real Madrid.

Zelf kijkt de verdediger van Real Madrid er erg naar uit om tegen Brobbey te spelen. "Brobbey is fysiek erg sterk. Als verdediger houd ik van fysieke strijd. En hij ook. Dat kan interessant worden."

Uiteraard willen de Duitsers nu wel winnen van de eeuwige rivaal, zegt Rüdiger. "We spelen altijd voor de winst. Maar de teams zijn erg gelijkwaardig. En gezien de historie, de rivaliteit tussen de Nederlandse en Duitse ploeg, is dit altijd een vermakelijke wedstrijd, met grote spelers en veel talent. Zo blijft de historie voortduren."

Baumann onder de lat bij Duitsland Oliver Baumann staat maandagavond in het doel van Duitsland tegen Nederland. De 34-jarige doelman van TSG 1899 Hoffenheim behoort al vier jaar tot de selectie van zijn nationale ploeg, maar heeft nog geen interland gespeeld. Hij was lange tijd de derde keeper van Duitsland, na de inmiddels gestopte Manuel Neuer en de momenteel geblesseerde Marc-André ter Stegen. Nagelsmann kondigde aan dat hij zijn basiselftal van het duel met Bosnië en Herzegovina waarschijnlijk op drie posities gaat wijzigen. Ook Angelo Stiller en Alexander Pavlovic krijgen een basisplek op het middenveld.