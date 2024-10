ANP Ronald Koeman weet niet wat hij ziet in de eerste helft

NOS Voetbal • gisteren, 23:51 Zelfkritiek na 'terechte' nederlaag Oranje in Duitsland: 'Kwamen aan alle kanten tekort'

"Ondermaats" en "heel matig" oordeelden verdedigers Denzel Dumfries en Stefan de Vrij na de nederlaag van Oranje in en tegen Duitsland (1-0). Zelfkritisch werd teruggeblikt op een Nations League-duel in München waarvan zoveel meer werd verwacht.

"Tegen Duitsland wordt de wedstrijd leuker", voorspelde bondscoach Ronald Koeman afgelopen vrijdag, toen het Nederlands elftal in Hongarije een punt overhield aan een frustrerende avond.

Maar leuker werd het niet. "We kwamen aan alle kanten tekort, misschien wel in alle facetten van het voetbal. Zij waren beter, sneller, fysiek... Op heel veel facetten was het niet goed", sprak de bondscoach. "Een verklaring? Ja, als je te ver teruggaat, roep je het een beetje over jezelf af."

6:16 Koeman na verlies tegen Duitsland: 'We kwamen aan alle kanten tekort'

Gelegenheidsaanvoerder Stefan de Vrij sprak van "een duidelijke en terechte nederlaag". De ervaren verdediger, die de band droeg bij afwezigheid van Virgil van Dijk, Nathan Aké en Frenkie de Jong, baalde vooral van de eerste helft van Oranje.

"Heel matig, slordig, we geven zomaar ballen weg waaruit zij gevaarlijk kunnen worden. Er ging heel veel mis. We konden de vrije man niet vinden en kwamen niet onder de druk vandaan."

Koeman grijpt in

Vanaf de zijlijn zag Koeman het misgaan. Even was hij opgelucht, toen een vroeg doelpunt van de Duitsers werd afgekeurd, maar het duurde lang voor hij verbetering zag. Hij dacht eraan om al in de eerste helft in te grijpen.

4:01 Bekijk de samenvatting van Duitsland - Nederland

"Positioneel op het middenveld stonden we niet goed, want we hadden daar wel een man over", zag Koeman, die van mening lijkt dat zijn spelers dat wellicht zelf ook hadden kunnen corrigeren. "Hoewel dat ook heel moeilijk is, je staat er middenin."

"In de tweede helft hebben we het anders gedaan en kregen we rust in ons voetbal. Ik heb er wel over nagedacht om het eerder te doen. Maar in de laatste fase van de eerste helft werd het ook rustiger, toen heb ik bewust gewacht tot in de rust."

'Corrigeerden elkaar niet voldoende'

"We voerden ons plan niet goed uit", keek Dumfries terug op de zwakke eerste helft. "We zouden man op man spelen maar deden dat niet. Daar corrigeerden we elkaar ook niet voldoende op."

3:14 Dumfries: 'Ondermaats, we hadden geen grip op Duitsland'

Na de omzettingen van Koeman, die onder anderen Mats Wieffer bracht voor meer controle op het middenveld, oogde de wedstrijd in de tweede helft iets meer in balans.

Dumfries: "We werden bij vlagen iets gevaarlijker, maar het was niet afdoende om hier een punt of een overwinning uit te halen. Ze waren gewoon beter en wij kwamen tekort. Dat is een harde conclusie die we moeten trekken. Eerlijk zijn naar elkaar."

En toch, wil Dumfries graag benadrukken: "We hoeven niet alles in de prullenbak te gooien, we weten dat het beter moet."

"In november hebben we nieuwe kansen, dan gaan we weer volle bak. Het is niet zo dat we de vorige periode vergeten, we gaan hiervan leren en met volle moed richting november."

Ontknoping in november

Dan sluit Oranje de groepsfase van de Nations League af met de wedstrijden tegen Hongarije (thuis) en Bosnië en Herzegovina (uit). Duitsland is al zeker van de kwartfinales, Nederland en Hongarije (beiden vijf punten) strijden om het tweede ticket.

"Dat is leuk toch, dan spelen we ergens om", besluit Koeman de teleurstellende avond met een positieve vooruitblik.

Bekijk hier de reacties van aanvoerder Stefan de Vrij, basisdebutant Jorrel Hato, Mats Wieffer en Micky van de Ven: