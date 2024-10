ANP Duitse agenten voor het voetbalstadion in Hannover

Duitsland-Nederland in 2015 moest voor vrijheid staan, maar werd nooit gespeeld

Het Nederlands elftal speelt vanavond voor de 48ste keer de klassieker tegen Duitsland. Maar eigenlijk had het de 49ste moeten zijn. De editie van 17 november 2015 werd namelijk nooit gespeeld.

Zo'n anderhalf uur voor de aftrap van dat oefenduel in Hannover rijden er politiebusjes rond de ontruimde Heinz-von-Heiden-Arena. Door megafoons worden supporters rond het stadion opgeroepen te vertrekken: 'Das Spiel Deutschland-Holland wurde soeben abgesagt.'

De wedstrijd wordt afgelast om een terreurdreiging. Duitse veiligheidsdiensten ontruimen het stadion en heel Hannover krioelt van de militairen met grote geweren om hun schouders.

En dat terwijl met de wedstrijd Duitsland-Nederland op 17 november 2015 eigenlijk een signaal had moeten worden afgegeven: zelfs vier dagen na de terreuraanslagen in Parijs, onder meer bij het Stade de France, had er gewoon in een vol stadion gespeeld moeten worden.

Bus draait om

Terwijl de aanwezige Nederlandse ministers Schippers en Hennis uit het stadion worden begeleid en met de schrik in hun ogen in een politiebusje worden gezet, maakt de spelersbus van Oranje rechtsomkeert.

De Nederlandse internationals zijn vanuit het hotel onderweg naar de Heinz-von-Heiden-Arena. PSV-spelers Luuk de Jong en Jürgen Locadia zitten rustig in de bus, als er plots verontrustende berichten doorsijpelen.

Verslaggever Grueter: 'Grote impact, maar alles ging weer door' Jeroen Grueter zou namens de NOS verslag doen van Duitsland-Nederland in 2015. "Wij zaten al in het stadion toen we plots verzocht werden te vertrekken. Ik herinner me dat sommige collega's geeneens tijd hadden om hun spullen mee naar buiten te nemen." "Ik ben daarna te voet naar het centrum van de stad teruggegaan. In een park zag ik hoe een man onder schot werd gehouden door agenten. Hoe het precies zat met hem en wat die terreurdreiging nou precies inhield, is nooit echt naar buiten gekomen." "Iedereen is die avond ontzettend geschrokken, zeker met 'Parijs' in het achterhoofd. Het had enorme impact. Maar aan de andere kant ging alles ook snel weer gewoon door. Een paar dagen later deed ik in volle stadions weer verslag van eredivisiewedstrijden."

Voor ze het weten verandert de bus van richting en staan ze op een parkeerplaats bij een Hannovers politiebureau.

"Het was op dat moment wel even angstaanjagend", vertelde De Jong destijds. "Je bent plots overgeleverd aan de Duitse veiligheidsdiensten. Je probeert dan in contact te komen met je familie en hen in te lichten dat alles goed gaat met ons. Want zij krijgen natuurlijk ook alles mee."

Locadia zit voor de eerste keer bij het Nederlands elftal van bondscoach Danny Blind. "Ik zag honderden militairen staan, dan weet je dat het noodtoestand is. Later dacht ik: je ziet dat de wereld heel langzaam wel achteruit aan het gaan is."

0:30 Politie doorzoekt stadion Hannover

Blind is onder de indruk van het optreden van de Duitse autoriteiten. "Maar je merkt hoe dan ook de impact die dit alles heeft op spelers. De onzekerheid, de gespannen sfeer in de bus, het heeft erin gehakt. En dat is heel menselijk lijkt me. Je wordt allemaal even heel klein als dit gebeurt."

Ook de Duitse spelersbus wordt van de weg geplukt en naar dezelfde plek gestuurd als die van Oranje. De Jong heeft er net een periode bij Borussia Mönchengladbach op zitten en kent nog een aantal spelers van Die Mannschaft. "Ik heb even contact gehad met Max Kruse", zei De Jong. "Zij waren er natuurlijk bij in Parijs. Dat was iets verschrikkelijks."

Blijvende verandering?

Dat de afgelasting van Duitsland-Nederland zo veel losmaakte, had alles te maken met de aanslagen in Parijs van vier dagen eerder, waarbij in totaal 130 mensen om het leven kwamen.

Tijdens Frankrijk-Duitsland bliezen drie terroristen zich op bij het Stade de France. Andere terroristen beschoten cafés en richtten een bloedbad aan in concertzaal Bataclan, waar 89 mensen werden gedood.

De wedstrijd werd uitgespeeld, maar na het laatste fluitsignaal mochten de spelers van Duitsland het stadion niet uit. Ze overnachtten in het Stade de France.

Dat een paar dagen later Duitsland-Nederland moest worden afgelast, voelde als een nederlaag, zei minister Hennis. Het duel had symbool moeten staan voor 'vrijheid en democratie'.

Na de gebeurtenissen in Parijs en het afblazen van Duitsland-Nederland leefde het gevoel dat massa-evenementen en voetbalwedstrijden in volle stadions onder druk zouden komen te staan. Maar negen jaar na dato is dat sentiment voor een groot deel weggeëbd en wordt de 48ste editie van de West-Europese voetbalklassieker 'gewoon' weer in een uitverkocht stadion gespeeld.