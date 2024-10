Reuters Arne Slot

NOS Voetbal • gisteren, 23:16 Slot breekt opnieuw record: Liverpool wint ook bij RB Leipzig

Liverpool blijft maar winnen onder trainer Arne Slot. Op bezoek bij RB Leipzig werd het 0-1, de derde overwinning op rij in de Champions League. In alle competities won Slots ploeg dit seizoen elf van de eerste twaalf wedstrijden, geen trainer deed hem dat voor bij Liverpool.

FC Barcelona won, met de van een blessure herstelde Frenkie de Jong als invaller, met 4-1 van Bayern München en bij de rentree van Nathan Aké haalde Manchester City uit tegen Sparta Praag: 5-0.

Aston Villa en Liverpool zijn de enige ploegen in de Champions League die alles nog hebben gewonnen.

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

In Leipzig stond Liverpool in de openingsfase onder druk, maar lang hielden de Duitsers - met Oranje-internationals Xavi Simons en Lutsharel Geertruida in de basis - dat niet vol. Liverpool nam over en kreeg grote kansen via een zeer bedrijvige Cody Gakpo en de Uruguayaan Darwin Núñez.

Naast Gakpo stonden ook Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis. Zij vierden het feestje mee toen de gretige Núñez een doelpunt afsnoepte van Mohamed Salah, door de bal nog net een laatste zetje te geven.

AFP Darwin Núñez zet de 0-1 nog net op zijn naam

Gakpo, Núñez en Van Dijk kregen kansen om de 0-2 te maken, maar hadden geen geluk in de afronding. Bij Leipzig waren Simons en Loïs Openda de pechvogels. Simons ging een kwartier voor tijd geblesseerd van het veld, Openda zag twee doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel.

Liverpool gaat zondag in de Premier League op bezoek bij Arsenal. De koploper heeft een voorsprong van 4 punten op de Londenaren.

Raphinha beëindigt slechte reeks Barça

Met drie doelpunten bezorgde Raphinha zijn Barcelona de overwinning (4-1) tegen Bayern München. De Duitsers oogden met name in de eerste helft een stuk beter, maar hadden geen antwoord op de scoringsdrift van de snelle Braziliaan.

Bayern was vol goede moed afgereisd naar Barcelona, de Duitsers wonnen de laatste zes onderlinge duels en kregen in de vier meest recente ontmoetingen zelfs geen doelpunt tegen. Raphinha maakte korte metten met die reeks. Al in de eerste minuut ontsnapte hij aan de Beierse defensie en schoot raak: 1-0.

Reuters Raphinha viert zijn derde treffer

Harry Kane dacht een kleine tien minuten later de stand gelijk te trekken, maar zijn rake kopbal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Niet veel later zorgde Kane alsnog voor de verdiende 1-1. Uit een halfhoge voorzet deed hij het ditmaal knap met zijn rechtervoet.

Bayern was beter, maar drukte niet door, waardoor Barcelona-spits Robert Lewandowski zomaar 2-1 kon maken tegen zijn oude club. En toen was daar weer Raphinha. Vlak voor rust dook hij weer op (3-1) en in de tweede helft volgde ook zijn derde treffer van de avond.

De Jong en Aké terug

Vlak na die 4-1 moest de Braziliaan wel de aanvoerdersband inleveren, omdat de weer fitte De Jong zich binnen de lijnen meldde.

Nathan Aké stond in de basis bij de ruime zege (5-0) van Manchester City op Sparta Praag. De Oranje-verdediger maakte zijn eerste minuten sinds hij zes weken geleden geblesseerd uitviel bij het Nederlands elftal in de Nations League.

Even dacht hij zelfs bij te dragen aan de productie van City, maar een intikker van Aké werd afgekeurd.