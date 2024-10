Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 22:57 PSV sleept punt uit het vuur in Champions League-duel met Paris Saint-Germain: 1-1

Na een kansloze nederlaag tegen Juventus en een bemoedigender gelijkspel tegen Sporting CP heeft PSV het derde Champions League-duel weer gelijkgespeeld. In Parijs hield het topclub Paris Saint-Germain op 1-1.

Met een punt in Parijs zal PSV niet ontevreden zijn. De Eindhovenaren kwamen nog op voorsprong door Noa Lang, maar na de gelijkmaker van Achraf Hakimi had PSG meer recht op de drie punten. Doelman Walter Benítez was belangrijk, met als hoogtepunt een redding diep in de blessuretijd op een kopbal van Marquinhos.

De ploeg van Peter Bosz heeft nu twee punten uit drie duels en staat daarmee voorlopig niet op een plek die recht geeft op de knock-outfase. Op 5 november krijgt PSV het Spaanse Girona op bezoek.

Reuters Noa Lang viert de 0-1 in Parijs

Het gelijkspel is voor PSV acceptabel, gezien het ontbreken van geblesseerde spelmakers Joey Veerman en Jerdy Schouten. Hoe dat op te vangen, was voor Peter Bosz niet direct duidelijk. De avond voor het derde Champions League-duel had de PSV-trainer de middenveldpuzzel nog niet af.

De keuze viel in het Parc des Princes op Malik Tillman, Ismael Saibari en Guus Til. Een aanvallende variant, die tegen de aanvallende Parijzenaren nauwelijks aan voetballen toekwam.

Na het vertrek van Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar ondergaat PSG met de Spaanse trainer Luis Enrique een gedaantewisseling. Vertrouwen op grote zakken geld en megasterren heeft de Champions League-obsessie van Parijs geen goed gedaan. Nu proberen de Fransen het met tikitaka-positiespel. Een filosofie die overeenkomt met die van PSV.

"Wij hebben dezelfde speelstijlen", zei PSV-trainer Bosz vooraf. "Dat maakt het interessant." En dat werd het.

Kijken naar combinaties

De mannen van Bosz konden in de beginfase niet veel meer doen dan kijken naar de korte, vlotte combinaties van de Fransen. Af en toe zat er een Brabants been tussen, maar dan verloor PSV de bal ook weer veel te snel.

PSV had mazzel dat het na een half uur nog 0-0 stond. In de Eindhovense gatenkaas achterin waren Bradley Barcola (schuiver voorlangs), Lee Kang-in (redding Walter Benítez) en Ousmane Dembélé (op de lat en wild over) erg dicht bij de 1-0.

Aan de overkant beleefde PSG-keeper Gianluigi Donnarumma een saaie eerste helft, totdat Olivier Boscagli tien minuten voor rust een keer wel correct doordekte en Noa Lang plots ruimte kreeg voor een actie. De vleugelspits kapte naar binnen en schoot in de korte hoek raak: zomaar 0-1.

Reuters Hakimi (rechts) viert de 1-1 met Neves

PSV kwam met de rust in aantocht steeds beter in het spel en aasde zelfs brutaal op een tweede goal, terwijl PSG kortstondig de weg kwijtraakte.

Afstandsschot Hakimi

Met twee gevaarlijke schoten van Dembélé opende PSG na rust de jacht op de gelijkmaker. De PSV-defensie hield de Franse druk slechts tien minuten vol. Een afstandsschot van Achraf Hakimi zwabberde zo tussen de benen van Benítez door binnen: 1-1.

Voor PSV zat er weinig anders op dan tegenhouden en loeren op een counter. Van verzorgd opbouwen van achteruit was, nadat het voor rust al een paar keer bijna lelijk fout was gegaan, geen sprake meer. Lange ballen op aanvoerder Luuk de Jong was het strijdplan, en dan daar de duels winnen.

AFP Guus Til legt de bal 1-op-1 met de keeper af naar links

Dat lukte na een uur perfect, toen Til zomaar één-op-één met Donnarumma kwam. Hij leek er zelf ook van geschrokken, waardoor hij de bal breed legde in plaats van zelf op doel schoot.

Het tegenhouden van de Eindhovenaren ging enkele keren maar net goed, want Hakimi, Kolo Muani en Dembélé schoten bijna de winnende binnen. In de allerlaatste seconden van het duel dacht PSG nog even dat het een penalty kreeg, maar de tackle van Boscagli bleek op de bal. Ook verrichtte Benítez nog een uitstekende redding op een kopbal van Marquinhos.

Het bleef 1-1, de beloning voor PSV van een avond knokken en overleven in Parijs.