NOS Voetbal • vandaag, 18:39 Bosz heeft 24 uur voor middenveldpuzzel tegen PSG: 'Filosofie komt overeen'

1:34 Bosz mist Schouten en Veerman tegen PSG: 'Flinke puzzel te leggen op het middenveld'

Zonder Jerdy Schouten en Joey Veerman moet PSV-trainer Peter Bosz een middenveld in elkaar puzzelen tegen het grote Paris Saint-Germain. En die puzzel is nog niet af, zegt de coach de avond van het Champions League-duel met de Parijzenaren.

Iedereen is het eens over hoe groot het gemis van de geblesseerde Schouten en Veerman is. Ook Bosz. Kopieën van de twee Oranje-internationals zijn er namelijk niet. Maar, legt de trainer uit: "Daar zijn we ook niet naar op zoek. We gaan kijken: welke jongens hebben we wel beschikbaar en hoe gaan we daarmee spelen."

"We moeten de puzzel leggen op het middenveld, maar er zijn ook een aantal jongens die niet de negentig minuten zullen maken. Daar moet je over nadenken."

Een hels karwei is het volgens Bosz niet. "Tuurlijk had ik die jongens graag erbij gehad. Maar we hebben echt meer dan elf basisspelers. De kwaliteit van die brede selectie is daarom geroemd."

Een optie op het middenveld zou kunnen zijn: Malik Tillman, Guus Til en Ismail Saibari. Misschien wel erg aanvallend tegen de koploper van de Franse competitie, maar Bosz deint niet terug van een risicootje meer of minder. Het wordt nog een lange avond puzzelen voor Bosz en zijn staf.

Dominant

De speelwijze van PSG, door Luis Enrique geïntroduceerd in de Franse hoofdstad, kent in elk geval weinig geheimen voor Bosz. Dominant voetbal is het, waar de oud-trainer van Olympique Lyonnais zelf ook zo van houdt. "In de Franse competitie heeft hij constant zeventig procent balbezit. Wij hebben dezelfde speelstijlen, de filosofie komt overeen. Dat maakt het interessant."

Toch is er ook een flink verschil tussen PSG en de Eindhovenaren, die volgens Enrique "zonder twijfel een topteam" hebben: spits Luuk de Jong.

AFP Peter Bosz op de voorlaatste training van PSV

Bosz, die na twee jaar als speler van Toulon en één jaar als trainer van Lyon de Franse pers in prima Frans te woord staat, kan vertrouwen op zijn aanvoerder. "Wij hebben meer een aanspeelpunt voorop. Zij spelen meer met een zwervende spits. Dat ligt anders, maar de filosofie blijft hetzelfde."

Vertrouwde grond

Ook centrale verdediger Olivier Boscagli staat dinsdag op vertrouwde grond. De Monegask, die in 2019 overstapte van OGC Nice naar PSV, volgt de Franse competitie nog regelmatig. Als geen ander weet hij: PSG onderschat je nooit, ook als ze net hun grote ster Kylian Mbappé zijn kwijtgeraakt.

"Als je de laatste tien jaar kijkt, zijn ze acht of negen jaar kampioen geworden. De laatste transferperiode verloren ze een van de grootste spelers, maar ze hebben alsnog veel kwaliteit. Ze zijn nog steeds succesvol."

En dus is Boscagli beducht op het vlotte Franse aanvalsspel. Het antwoord daarop is volgens de 26-jarige Fransman even simpel als moeilijk uit te voeren. "We moeten compact blijven. We moeten hun geen kansen geven."

Welk middenveld daar het beste bij past? Bosz heeft nog 24 uur om de PSG-puzzel af te maken.