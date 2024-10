ANP

NOS Voetbal • vandaag, 15:19 PSG-trainer Luis Enrique lovend over Van Gaal, Hollandse school en 'topteam' PSV

PSV treft dinsdagavond een tegenstander van formaat in de Champions League: Paris Saint-Germain. De steenrijke club uit de Franse hoofdstad behoort al jaren tot de beste clubs van Europa en is volgens velen de topfavoriet voor het duel met PSV. Toch wil PSG-trainer Luis Enrique niets weten van een favorietenrol.

"Zeker in dit nieuwe Champions League-format zijn er een boel teams van hoog niveau", vertelde Luis Enrique op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met de Eindhovenaren. "PSV was vorig seizoen het beste team van Nederland en is ook dit seizoen ongelofelijk begonnen als je naar de statistieken kijkt."

"Ze zijn een topteam, zonder twijfel", stelde Luis Enrique.

Liefhebber van Nederlands voetbal

Luis Enrique stelde op de persconferentie een liefhebber te zijn van het Nederlandse voetbal. De Spanjaard kwam als speler jarenlang uit voor Real Madrid, waar hij kort werkte onder Leo Beenhakker, en FC Barcelona, waar hij in twee periodes onder Louis van Gaal speelde.

"Van Gaal was een van mijn leermeesters, ik heb heel veel van hem geleerd", vertelde Luis Enrique, die onder de indruk is van het Nederlands voetbal en PSV in het bijzonder. "Nederlandse teams spelen zeer goed voetbal, PSV weet wat het moet doen met de bal."

"De wedstrijd wordt zwaar voor ons vanwege de manier waarop zij spelen, ver van hun eigen doel af. Ze zetten goed druk: beide goals die ze in de Champions League hebben gemaakt, kwamen omdat ze hoog druk zetten."

ANP Luis Enrique op de training van PSG maandag

Ook de selectie van PSV, waar onder anderen Jerdy Schouten en Rick Karsdorp ontbreken, heeft geen geheimen voor Luis Enrique. "Johan Bakayoko is bijvoorbeeld sterk op de flanken, van waar hij Luuk de Jong kan bedienen."

Paris Saint-Germain - PSV bij de NOS Paris Saint-Germain - PSV (dinsdag om 21.00 uur) is bij de NOS te volgen via een integraal radioverslag in het programma Langs de Lijn op Radio 1. Verder is de wedstrijd te volgen via een liveblog op de website en app.

Na twee Champions League-duels staat PSV op één punt, na wedstrijden tegen Juventus (3-1 verlies) en Sporting CP (1-1 gelijkspel). Wat dat betreft is Paris Saint-Germain nog in zicht, want de Fransen hebben drie punten na wedstrijden tegen Girona (1-0 winst) en Arsenal (2-0 verlies).

"Ik denk dat we goed speelden tegen Girona, maar dat we tegen Arsenal niet zo uit de verf kwamen als we hadden gewild", gaf Luis Enrique toe. "Maar ik was tevreden met wat ik zag, we beginnen steeds beter te spelen."

Dat laatste wordt ondersteund door de stand in de Franse competitie. Na een 4-2 overwinning op Strasbourg van afgelopen weekend, staan de Parijzenaren weer (gedeeld) bovenaan.