Blessurezorgen bij PSV voor Champions League: na Schouten ook Karsdorp niet fit

PSV moet voor het Champions League-duel van dinsdagavond tegen Paris Saint-Germain (21.00 uur) een streep zetten door de naam van Rick Karsdorp. De rechtsachter speelde afgelopen weekend nog een volledige wedstrijd in de eredivisie tegen AZ, maar heeft fysieke problemen overgehouden aan dat duel.

Eerder werd al bekend dat ook middenvelder Jerdy Schouten niet ongeschonden uit de strijd met AZ is gekomen. Hij leek na een stevig persoonlijk duel last te hebben van zijn knie en liet zich in de rust vervangen. Ook Schouten mist het Champions League-treffen met PSG.