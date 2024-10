NOS Voetbal • vandaag, 14:16 Bosz kortaf op persconferentie PSV: 'Ik zeg niks meer, moet op mijn woorden letten'

3:52 Bosz wil weinig kwijt over straf KNVB: 'Ik heb niet zoveel zin om te praten, ik ben moe'

PSV-trainer Peter Bosz wil weinig meer zeggen over de straf die hij heeft gekregen van de tuchtcommissie van de KNVB. De coach werd één wedstrijd voorwaardelijk geschorst voor zijn opmerkingen richting scheidsrechter Danny Makkelie.

"Ik ben er nu klaar mee, ik zeg niks meer. Schijnbaar moet je op je woorden letten", zei de trainer kortaf op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen AZ.

"Of ik spijt heb? Nee. Of ik excuses wil aanbieden aan Makkelie? Nee. Of ik net zo cynisch ben als de aanklager zegt? Nee. Of ik door PSV op het matje geroepen ben? Nee. Klaar en door."

De trainer van de koploper van de eredivisie zei vrijdagmiddag dat hij moe is en daarom geen zin heeft om te praten. Maar het was overduidelijk dat de situatie hem nog dwarszit. "Ik ga vanaf nu voorzichtiger zijn en dat is onnodig. Ik moet schijnbaar op mijn woorden letten. Dus ja, ik wil hier weg."

'Gesproken met Schouten'

Over de kwestie met Jerdy Schouten wilde de oefenmeester ook niet veel kwijt. PSV meldde dat de afwezige middenvelder kampte met 'algehele vermoeidheid', maar dat sprak hij zelf tegen. Volgens Schouten was er sprake van een botkneuzing.

"Ik heb daar met Jerdy over gesproken, want ik was ook wel verrast dat hij hiermee kwam", zegt Bosz nu. Wat er precies besproken is, houdt de trainer voor zich. "Dat laat ik intern, maar hij verdient geen straf."

Het lijkt erop dat Schouten wel weer van de partij is als PSV het zaterdag opneemt tegen AZ, maar dat geldt niet voor Joey Veerman. De middenvelder zou vier weken uitgeschakeld zijn, maar dat wordt nu langer. "Maar ik weet oprecht niet hoe ernstig het is."

'Competitie begint niet nu pas echt'

Over voetbalgerelateerde zaken wilde Bosz wel iets meer zeggen. Met AZ, PSG, Ajax en Girona komen er lastige tegenstanders aan. Maar volgens de PSV-trainer is het niet zo dat de competitie nu pas begint. "Nee, want we hebben al acht competitiewedstrijden gehad en je moet niet denigrerend doen over die tegenstanders. Daarnaast hebben we ook al twee wedstrijden in de Champions League gehad."