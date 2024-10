ANP Peter Bosz

NOS Voetbal • vandaag, 23:32 Bosz verweert zich tegen aanklacht: ‘Het doet mij pijn, ik ben teleurgesteld’ Pim Scholts redacteur NOS Sport Pim Scholts redacteur NOS Sport

PSV-trainer Peter Bosz heeft zich voor de tuchtcommissie van de KNVB verweerd tegen de aanklacht over zijn uitspraken over scheidsrechter Danny Makkelie. Daarvoor wordt Bosz mogelijk voor een wedstrijd geschorst. Vrijdag doet de tuchtcommissie uitspraak.

"Ik weet wat ik heb gezegd en wat ik daarmee bedoelde", zei Bosz donderdagavond in een zaaltje van een hotel in Zeist. Daar schoof de 60-jarige trainer met jurist Wortel aan voor een veelbesproken tuchtzaak. De inzet: verdient de trainer van PSV een straf voor wat hij in een interview na PSV-Sparta zei over scheidsrechter Makkelie?

Of Bosz zaterdag wel of niet op de bank mag zitten bij AZ-PSV, wordt vrijdag bekend. Al kan het PSV-kamp ook nog in beroep, mocht de uitspraak van de tuchtcommissie hen niet bevallen.

Scheidsrechter Makkelie was donderdagavond niet aanwezig, maar had een verklaring afgegeven: "Het is niet de eerste keer dat de heer Bosz zich publiekelijk negatief uitlaat over mijn functioneren als scheidsrechter."

Niet op de man

"Het was absoluut niet op de man", benadrukte Bosz donderdagavond meermaals. Voor hij aan het woord kwam, luisterde hij aandachtig en zonder ook maar een spier te vertrekken naar de aanklager van de KNVB. Die zette nog eens uiteen wat er op 5 oktober gebeurde tijdens maar vooral ná de wedstrijd PSV-Sparta (2-1).

Bosz was ontstemd dat PSV geen penalty kreeg na een vermeende overtreding op Johan Bakayoko. "Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Het ligt misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niets." Over die zinnen, inclusief de mogelijk achterliggende non-verbale communicatie, ging het in het zaaltje met de naam 'Tuinzicht' in Zeist.

Over de kwestie werd vorige week ook gesproken in Studio Voetbal:

4:24 Moet Bosz geschorst worden voor uitspraken over Makkelie?

Volgens de aanklager van de KNVB bracht Bosz in dat interview "op verbale en non-verbale wijze de scheidsrechter in diskrediet". Dat is in strijd met de gedragscode betaald voetbal, en dus vindt de aanklager dat Bosz "absoluut" gestraft dient te worden. Ook al viel er geen enkel beledigend woord, dat gaf de aanklager toe.

Cynisme

Het cynisme dat de aanklager uit het interview meende te halen, werd door de advocaat van Bosz totaal niet herkend. De ergernis van de trainer zou eerder gericht zijn op de journalist met wie hij in gesprek was, dan op scheidsrechter Makkelie.

Dat Bosz al jaren boos zou zijn op Makkelie had dan weer niets te maken met wat de trainer "helemaal niets vond". Dat ging over de vermeende overtreding op PSV-aanvaller Bakayoko, die onbestraft bleef.

"Ik heb het over dat spelmoment. Gewoon een meninkje", blikte Bosz terug. "Als dan door de aanklager wordt gezegd dat ik het voetbal in diskrediet breng... Dat is voor mij, na 45 jaar in het betaald voetbal, heel teleurstellend. Dat doet mij pijn."

Berouw

Over zijn gedrag tijdens de wedstrijd toonde Bosz wel berouw. "Dat is gewoon niet goed, dat moet ik niet doen. Als volwassen man zo langs de lijn staan", zei de 60-jarige coach over zijn woede-uitbarsting, die met geel werd bestraft.

Namens PSV bracht raadsman Wortel nog in dat uit contact tussen Marianne van Leeuwen, directeur bij de KNVB, en PSV-directeur Marcel Brands werd opgemaakt dat er geen tuchtzaak zou komen. De aanklager schoot in het verweer en herinnerde PSV aan de woorden van Brands in reactie op het voorval. Brands vond de woorden van Bosz "niet bij PSV passen".

Ook moest er volgens de aanklager worden gedacht aan de scheidsrechter. " Dit heeft negatieve gevolgen voor Makkelie", zei de aanklager. "Zo'n interview werkt door. Hoe zou het zijn als Makkelie de volgende keer in het Philips Stadion fluit?"

De club dacht het intern te hebben opgelost. Bosz houdt vol dat zijn woorden niet persoonlijk aan de arbiter waren gericht. Toch bleef de aanklager bij zijn eis: Bosz moet een wedstrijd toekijken vanaf de tribune, in plaats van coachend langs de lijn.

De tuchtcommissie, waarin ook oud-profvoetballers en een voormalig arbiter plaatsnemen, doet daarover vrijdag uitspraak.