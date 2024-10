Vooronderzoek KNVB naar uitspraken PSV-trainer Bosz over arbiter Makkelie

De onafhankelijke aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart naar uitspraken van PSV-trainer Peter Bosz aan het adres van scheidsrechter Danny Makkelie.

Dat zou Bosz een schorsing, voorwaardelijke schorsing of berisping op kunnen leveren.

Dat werd afgelopen zondag ook al besproken in Studio Voetbal.

Moet Bosz geschorst worden voor uitspraken over Makkelie?

Tijdens PSV-Sparta Rotterdam (2-1) kreeg Bosz zaterdag een gele kaart van Makkelie vanwege commentaar op de leiding. Na de wedstrijd beklaagde de trainer zich openlijk over beslissingen van Makkelie, ook die van jaren geleden, terwijl het vorige week juist de week van de scheidsrechter was.

Bosz was vooral ontstemd dat PSV geen penalty kreeg na een actie van Johan Bakayoko.

Interview na de wedstrijd

"Ik ben altijd wel boos op Makkelie", zei Bosz na de wedstrijd bij ESPN. "Misschien ligt het aan mij. Ik vind het helemaal niks. Als je het moment terugkijkt: hoe duidelijk wil je het hebben? Of moet hij (Bakayoko, red.) eerst gaan liggen?"

Op vragen over de gele kaart die hij kreeg, reageerde Bosz cynisch. "Had ik niet moeten doen, hè. Oh, wat erg... Absolúút verdiend, volledig terecht."