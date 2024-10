PSV overleeft een helft met tien man tegen Sparta: 2-1

Goede start Sparta

Sparta begon sterk en kreeg via oud-PSV'er Mohamed Nassoh zelfs de eerste kans. De geboren Eindhovenaar, die 106 keer in actie kwam voor Jong PSV, schoot maar net naast.

Sparta hield daarna zo'n twintig minuten prima stand en kreeg zelf via Camiel Neghli al wat kleine kansjes. Binnen een paar minuten was de wedstrijd echter volledig omgedraaid.

Eerst was het Olivier Boscagli die het maar eens probeerde van afstand. Via de rug van Verschueren belandde de bal achter doelman Nick Olij. Niet lang daarna maakte Luuk de Jong er 2-1 van. Boscagli slingerde de bal voor het doel en De Jong kwam goed voor zijn man. Met een fraaie, korte voetbeweging werkte hij de bal achter Olij.

Daarmee was de gifbeker voor Sparta nog niet leeg, want vlak voor rust moest Lauritsen de strijd staken. De spits was eerder in de wedstrijd op zijn hoofd gevallen en kon niet verder.

Rood

In de tussentijd waren de Eindhovenaren wel De Jong kwijtgeraakt. De aanvoerder kwam bij een luchtduel hard in botsing met Pelle Clement. Het leverde beide spelers een hoofdwond op en De Jong moest met een bebloed gezicht gewisseld worden.

Grote kansen Sparta

In de derde minuut had Shunsuke Mito die gelijkmaker op zijn schoen. De Japanner, vervanger van Lauritsen, zag zichzelf opeens oog in oog met Benítez, maar zijn inzet was net te hard en vloog over het doel.