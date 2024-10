Pro Shots Matteo Dams

NOS Voetbal • vandaag, 10:18 Van eerste divisie naar Champions League, bescheiden Belg Dams maakt indruk bij PSV

Matteo Dams is de grootste verrassing van PSV in de eerste maanden van het seizoen. De pas 20-jarige Belg maakt als linksback indruk met zijn onverstoorbare spel en is momenteel niet uit het basiselftal van de landskampioen weg te denken.

"Hij zou eigenlijk gister tegen Helmond Sport moeten voetballen (met Jong PSV, red.), maar het is alsof hij al jaren Champions League speelt", bewierookte PSV-trainer Peter Bosz afgelopen dinsdag het optreden van Dams na de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal (1-1).

De in Brasschaat geboren voetballer maakte in het bewuste duel een opvallend betrouwbare indruk, al werd hij wel een aantal keer ondersteboven gelopen door de aalvlugge buitenspeler Geovany Quenda. Het bracht de jonge Dams niet uit evenwicht; hij verstuurde in de wedstrijd 44 passes en alle 44 kwamen ze aan.

Het is een fraaie statistiek voor iemand die vorig seizoen nog anoniem in de eerste divisie voetbalde bij Jong PSV.

De opmars van Dams bij PSV begon afgelopen zomer. De Belg trainde mee met de A-selectie en kwam door blessures van Sergiño Dest en Mauro Júnior steeds meer in beeld.

Hij sprokkelde de nodige speelminuten, maar toen ook de Noor Fredrik Oppegård eind augustus geblesseerd wegviel, werd Dams door trainer Bosz plots voor de leeuwen gegooid.

Dams speelt vandaag met PSV om 20.00 uur tegen Sparta.

Dams groeide vervolgens verrassend snel toe naar het niveau dat van een basisspeler bij PSV mag worden verwacht. Dat ging weliswaar met pieken en dalen. Hij leerde harde lessen, zoals in het duel met Juventus in de Champions League (3-1 verlies), maar die oorwassing in Turijn bracht bescheiden Belg niet uit evenwicht.

"Toen ik in Turijn het veld betrad en de Champions League-hymne hoorde, moest ik toch even knijpen", vertelde Dams later tegen het Gazet van Antwerp. "Maar ik had in Turijn geen last van zenuwen, hoor. Uiteindelijk zijn die spelers van Juventus ook maar gewoon mensen van vlees en bloed."

Het zijn woorden die Dams kenmerken. Hij maakt zowel binnen als buiten het voetbalveld een solide en rustige indruk. En dat bevalt trainer Bosz goed.

PSV beloonde zijn ontwikkeling door de verdediger eind september definitief van Jong PSV naar de A-selectie over te hevelen.

En ook in België kreeg men in de gaten dat de linkspoot iets bijzonders heeft. Dams werd opgenomen in de voorselectie van de Rode Duivels voor de komende interlandperiode, maar hij haalde de definitieve groep van bondscoach Domenico Tedesco niet.

Vrijdag werd Dams door de Eredivisie CV nog uitgeroepen tot 'talent van de maand'. Het is voor de voetballer, die afgelopen maand geen enkele eredivisieminuut miste, het bewijs dat hij goed bezig is.

De Belg beseft dat alles over een paar maanden weer anders kan zijn, zodra Dest bijvoorbeeld weer volledig is hersteld van een zware knieblessure. Ook komt de inmiddels herstelde Mauro Júnior weer meer aan spelen toe.

Dams koestert de ervaringen die hij nu opdoet. "Het kan zijn dat ik misschien wat meer voor Jong PSV ga spelen, zodra er wat spelers terugkomen. Ik moet het gewoon niet hoog in mijn bol krijgen", zei hij onlangs. "Ik bekijk het van dag tot dag en doe 100 procent mijn best."

Pro Shots Matteo Dams (rechts) in actie tijdens PSV-Sporting Portugal

Dams mag je met recht een kind van de club noemen. Hij begon op 8-jarige leeftijd al bij PSV, dat hem bij Antwerp wegplukte. De Belgische club zit overigens nog altijd in het hart van de linkspoot, hij zit er zo nu en dan nog op de tribune.

De komende weken hoopt Dams zijn goede spel voort te zetten bij PSV. "Het is nog niet helemaal tot mij doorgedrongen hoe snel het allemaal is gegaan", vertelde hij vrijdag in gesprek met ESPN. "Dat ik nu al Champions League-voetbal heb mogen spelen, is een jongensdroom die is uitgekomen. Alleen, ik wil daar niet te lang in blijven hangen. De volgende wedstrijd wacht immers weer."

Het zijn wijze woorden van een speler die pas net heeft geproefd van de wondere wereld van het topvoetbal. Vanavond mag Dams het opnieuw laten zien, in de thuiswedstrijd van PSV tegen Sparta.