Reuters Olivier Boscagli (PSV) baalt

NOS Voetbal • vandaag, 22:54 PSV krijgt handvol grote kansen tegen Sporting CP maar komt niet verder dan gelijkspel

PSV heeft in eigen huis gelijkgespeeld tegen Sporting CP in de Champions League. De Eindhovenaren waren vrijwel de hele wedstrijd de betere ploeg en creëerden de beste kansen, maar verzuimden een vroege voorsprong uit te breiden. Vlak voor tijd kwamen de Portugezen langszij (1-1).

In het Philips Stadion zal het gevoel overheersen dat PSV twee punten heeft verloren. Na de openingstreffer van Jerdy Schouten, een prachtige knal van afstand, kregen de Eindhovenaren meerdere goede mogelijkheden op de tweede treffer. Door slordige afwerking en een goede keeper lukte het echter maar niet de voorsprong te verdubbelen.

Nadat PSV op de eerste speeldag verloor van Juventus (1-3) staat het nu op één punt in de Champions League. De eerstvolgende wedstrijd in het toernooi is op bezoek bij Paris Saint-Germain op 22 oktober.

Tegenstander geen lucht

Voorafgaand aan het duel lieten meerdere PSV'ers, waaronder trainer Peter Bosz, weten op de hoede te zijn voor Sporting CP. Die club was vorig seizoen kampioen van Portugal geworden en is dit seizoen nog zonder puntverlies in de eigen competitie (21 punten uit 7 duels).

Vanaf de eerste minuut was het echter PSV dat de klok sloeg. Met Ismael Saibari als vervanger van de geblesseerde Joey Veerman op het middenveld werd de tegenstander geen lucht gegund. PSV zette hoog druk en vloog de duels fel in, waar Sporting zichtbaar moeite mee had.

De openingstreffer van de Eindhovenaren kwam ook tot stand door die hoge druk. Sporting-verdediger Zeno Debast verdedigde de bal uit door het centrum, waar Schouten zeer alert was en voor zijn tegenstander kwam. De middenvelder aarzelde daarna niet en schoot de bal onhoudbaar via de paal in het doel.

Reuters Schouten haalt verwoestend uit

Na de openingstreffer nam PSV geen gas terug en bleef het domineren. Zowel het balbezit als de beste kansen waren voor de thuisploeg.

Meerdere spelers vielen in positieve zin op. Doelpuntenmaker Schouten heerste op het middenveld, terwijl verdediger Ryan Flamingo achterin misschien wel zijn beste wedstrijd voor PSV speelde. Keer op keer maakte hij de gevaarlijke spits Viktor Gyökeres, topscorer van de Portugese competitie, onschadelijk.

Deksel op de neus

In de tweede helft creëerde PSV enkele goede kansen, waar onder anderen Luuk de Jong en Guus Til van hadden kunnen profiteren. Het was echter Sporting CP dat de beste mogelijkheid kreeg via Eduardo Quaresma. Hij kon volledig vrij doorlopen richting PSV-doel, maar struikelde op kolderieke wijze.

Daarmee kroop PSV door het oog van de naald, maar was het nog altijd niet veilig omdat het zelf verzuimde de score te verdubbelen. Met name Johan Bakayoko had in de slotfase meer kunnen betekenen voor zijn ploeg, maar was slordig in de afronding.

PSV kreeg daarna het deksel op de neus. Een van richting veranderende voorzet werd op fraaie wijze afgemaakt door Daniel Braganca, die daarmee een punt redde voor zijn ploeg. Dat zal voor Sporting voelen als een gewonnen punt, terwijl PSV twee dure punten verloor.