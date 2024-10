NOS Voetbal • gisteren, 23:57 Zure smaak bij spelers PSV na 'beste wedstrijd van seizoen': 'Dit voelt als een verlies'

De spelers van PSV hadden dinsdagavond na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Sporting een dubbel gevoel, al overheerste vooral het zuur van de late tegentreffer. Toch had trainer Peter Bosz het na afloop ook over de positieve kant: "Dit was echt onze beste wedstrijd van dit seizoen", was de trainer lovend over het spel van zijn team.

Toch konden zijn spelers nog niet genieten van dit compliment. "Dit voelt als een verlies...", zegt vleugelverdediger Matteo Dams na afloop. De Belg voelde de late domper al een beetje aankomen. "In je achterhoofd weet je: maak je die kansen niet, dan krijg je hem misschien nog tegen." En dat gebeurde.

Bekijk hier de reactie van Ismael Saibari en Matteo Dams na afloop:

Toch vindt middenvelder Guus Til niet dat zijn ploeg de voorsprong had moeten verdedigen, in plaats van te jagen op een tweede treffer. "Ik ben geen voorstander van de 1-0 verdedigen, maar die kansen moeten er natuurlijk wel in."

Ook Ismael Saibari zag op het veld dat PSV nadrukkelijk op zoek was naar de 2-0 tegen Sporting en niet in de verdediging wilde schieten. "Maar daar zijn wij de ploeg niet voor. We hebben spelers die graag de 2-0 maken en dat brengt risico's met zich mee."

'Anders hadden ze ons geslacht'

Bosz was na afloop ook duidelijk. achteruit lopen was voor hem eveneens geen optie: "Ik denk dat we het goed hebben gedaan door op zoek naar die tweede treffer te blijven gaan. Als we achteruit waren gaan lopen, dan hadden ze ons denk ik geslacht."

ANP Til baalt van een gemiste kans

Wel zijn de spelers blij dat ze beter voor de dag kwamen dan in Turijn, waar kansloos werd verloren van Juventus (3-1). "We hadden een hogere intensiteit, meer scherpte. Daar hebben we de nadruk op gelegd en dat ging ook beter", zegt Dams na afloop. Ook Saibari is optimistisch over het spel dat zijn team op de mat legde. "We hebben laten zien dat we ons niveau kunnen halen, net als vorig jaar. Het kwam er alleen dit jaar nog niet echt uit, nu moeten we hier wel op verder bouwen."

Ook doelpuntenmaker Jerdy Schouten denkt dat het spel perspectief biedt in de jacht op punten, al wil hij eigenlijk niet zeggen dat de ploeg het goed heeft gedaan. "We moeten een volgende stap zetten. We moeten ons goede spel nu ook in de Champions League in punten gaan vertalen."

Complimenten aan Flamingo

Bosz liet zijn ploeg druk zetten en durfde één op één te spelen. "Daarom stond Ryan Flamingo vaak in zijn eentje op die gevaarlijke spits van ze", doelde de coach van PSV op topscorer Viktor Gyökeres.

ANP Ryan Flamingo speelde een sterke wedstrijd tegen Sporting

Flamingo, die begin dit seizoen nog wel eens kritiek kreeg, speelde een geweldige wedstrijd. Hij won bijna alle duels. "Dat heeft Ryan uitstekend gedaan", vulde Bosz aan.

Zaterdag speelt PSV weer in de competitie, tegen Sparta. "Als we met deze intensiteit in de competitie gaan spelen, dan gaan we pas echte uitslagen zien. Maar ik heb geen enkele garantie dat we dan ook zo diep gaan als net tegen Sporting."