KNVB wil Bosz één duel schorsen na kritiek op Makkelie, PSV niet akkoord

PSV moet het volgende week zaterdag in de eredivisiewedstrijd bij AZ mogelijk stellen zonder trainer Peter Bosz. De aanklager betaald voetbal van de KNVB wil de oefenmeester van de Eindhovenaren voor een wedstrijd schorsen naar aanleiding van zijn uitspraken over scheidsrechter Danny Makkelie.

De koploper van de eredivisie heeft direct laten weten niet akkoord te gaan met het voorstel. Het is nu aan de tuchtcommissie van de KNVB om een oordeel te vellen over het voorval.

'Altijd wel boos'

Bosz liet na de 2-1 thuiszege op Sparta Rotterdam zijn onvrede blijken over het feit dat Makkelie geen strafschop gaf voor een vermeende overtreding op Johan Bakayoko.

"Ik ben altijd wel boos op Makkelie, dus misschien ligt het aan mij. Ik vind het helemaal niks", zei hij tegen ESPN. "Als je dat moment terugziet; hoe duidelijk wil je het hebben? Of moet hij eerst gaan liggen? Wil je dat spelers gaan liggen? Dit was, denk ik, een hele duidelijke."

De uitspraken werden besproken in Studio Voetbal.

Volgens de aanklager was dit interview in strijd met de Gedragscode Officials Betaald Voetbal "vanwege het feit dat de scheidsrechter door Bosz op verbale en non-verbale wijze in diskrediet wordt gebracht".