Ondanks negende zege op rij bij tiental AZ is PSV ontevreden: 'Verschrikkelijk'

3:18 Bekijk de samenvatting van AZ - PSV

Een zware beproeving moest het voor koploper PSV worden bij AZ in Alkmaar, maar door een vroege rode kaart voor David Møller Wolfe en daaropvolgende goals voor de bezoekers was het snel beslist: 1-2.

Al in de 11de minuut werkte Møller Wolfe de doorgebroken Guus Til tegen de grond en de Noor moest vervolgens naar de kant. Via Luuk de Jong en Noa Lang maakte PSV daarna meteen het verschil en was de negende zege op rij al bijna binnen.

Toch overheerste bij PSV na afloop ontevredenheid over de tweede helft. "Het was slap", zei aanvoerder De Jong. "Ik heb me kapot geërgerd, verschrikkelijk, bah", zei trainer Peter Bosz.

Kijk hieronder naar de reacties van Peter Bosz, Luuk de Jong, Guus Til en AZ-coach Maarten Martens:

Het waren vervelende weken voor PSV, dat de afgelopen tijd vooral met randzaken in het nieuws kwam. PSV-trainer Peter Bosz kreeg een voorwaardelijke schorsing van een wedstrijd voor zijn opmerkingen richting scheidsrechter Danny Makkelie.

Schouten, Lang en Karsdorp aan de aftrap

Daarbij kwam rumoer rond de afmelding van Jerdy Schouten voor Oranje. PSV meldde dat de middenvelder kampte met 'algehele vermoeidheid', maar de middenvelder sprak zelf van knieklachten.

Schouten stond in Alkmaar gewoon aan de aftrap en ook Noa Lang en Rick Karsdorp maakten hun opwachting. Voor Lang was het zijn eerste basisplaats sinds eind augustus en Karsdorp startte voor het eerst als PSV'er.

Na de rampstart voor AZ met de rode kaart voor Møller Wolfe rook PSV bloed. Na een voorzet van Karsdorp en terugleggen van Til zette De Jong in de 15de minuut zijn ploeg op voorsprong.

Evenals bij de rode kaart en de openingsgoal was Til ook bij het tweede doelpunt betrokken. De Oranje-international zette voor op Ismael Saibari, keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro zat eraan en Lang schoot binnen.

De 25-jarige Lang vierde zijn eerste eredivisiegoal sinds 30 september vorig jaar met een gebaartje, alsof hij wilde zeggen dat mensen niet zoveel over hem moeten praten. Tussen de twee goals zat een jaar vol blessureleed.

Schouten en Lang bij rust vervangen

Met de 0-2 was de spanning uit de wedstrijd. Schouten dicteerde het spel op het middenveld en oogde fit, maar ging op slag van rust na een stevig duel met Denso Kasius met van pijn vertrokken gezicht naar de grond.

Schouten voelde aan de binnenkant van zijn knie, precies de plek waar hij naar eigen zeggen last van had. Bij rust bleef hij achter in de kleedkamer, evenals Lang.

Pro Shots Luuk de Jong heeft de openingstreffer gemaakt

Na rust kon PSV de wedstrijd ogenschijnlijk rustig uitspelen en dat kwam met het oog op de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Paris Saint-Germain niet slecht uit.

Schijn bedroog. Op het veld en langs de kant overheerste irritatie bij PSV. "Je wil die gasten kapot spelen en dat zag je niet meer", zei De Jong. "Balverlies, niet omschakelen, dat mag er niet inkomen."

"De tweede helft was gewoon slecht, met elf tegen tien, dat mag niet niet, belachelijk", zei Til.

In de slotminuut nam PSV het wat te lichtjes op en maakte AZ zowaar de aansluitingstreffer. Kasius scoorde na een snelle uitbraak via het been van PSV-invaller Armando Obispo. "Totaal onnodig", zei De Jong.

En zo stond Bosz na het chagrijn van de afgelopen weken ondanks een welkome overwinning, de negende op rij in de eredivisie, ontevreden voor de camera. "Ik wilde dat we zouden gaan voor de derde en vierde goal, zoals altijd."