Branie bij Feyenoord na winst op Benfica: 'Door in Champions League en PSV inhalen'

Feyenoord-middenvelder Hwang In-beom ziet de Rotterdamse club, na de 1-3 winst in de Champions League bij Benfica, nog grote daden verrichten dit seizoen. "Als we zo blijven spelen, kunnen we heel grootse dingen bereiken."

Feyenoord heeft inmiddels twee uitwedstrijden op rij gewonnen in de Champions League en de aanvankelijk bekritiseerde coach Brian Priske lijkt alles op de rit te hebben. "We zijn tot veel in staat", zei de Deen op een persconferentie na afloop.

"We moeten ook blijven vasthouden aan het plan van de staf", vervolgde de Zuid-Koreaan Hwang.

Priske zelf ziet de prestatie van zijn team in Portugal ook als een bevestiging van zijn werk. "Dit zegt dat we op de goede weg zijn. Je ziet dat de spelers elkaar steeds meer snappen en dat ze ook steeds meer met elkaar communiceren."

Puzzelstukjes

Maar een prestatie zoals deze had de oefenmeester nog niet meteen zien aankomen. "Natuurlijk heb ik erin geloofd dat ze dit zouden kunnen. Maar als je dit wil presteren tegen zo'n goed team, dan moeten alle puzzelstukjes samenvallen. Dat is vandaag gebeurd. Ik zag ook dat de spelers het karakter toonde wat ik wilde zien."

De trainer geeft zijn spelers de credits voor de knappe uitzege in Portugal. "Het is voor een Nederlands team niet makkelijk om hier te winnen. Dat zegt dus veel over de kwaliteiten van deze spelers. Daarnaast hebben ze ook alles gegeven en pijn geleden. Dat deden ze heel goed."

Hwang sloot zich bij die woorden van zijn trainer aan. "We hebben vandaag een groot resultaat behaald. Ik ben trots op de teamspirit van mijn ploeggenoten. Daardoor hebben we deze wedstrijd gewonnen. Als we zo blijven spelen, kunnen we ons plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League en in de eredivisie kunnen we PSV inhalen. Ja, waarom niet?"

Priske wil zelf nog niet over het vervolg nadenken. "We moeten nederig blijven. Het is en blijft de Champions League. We staan op een goede positie nu, maar er is nog een lange weg te gaan."

Milambo verrast zichzelf

Antoni Milambo was de grote man bij Feyenoord woensdagavond. De middenvelder tekende voor de 0-1 en de 1-3 in Lissabon. "Daar droom je echt van. Ik verras mezelf ook een beetje", lacht de 19-jarige Rotterdammer.

"Na de eerste goal dacht ik 'wow' en na de tweede treffer was er vooral ontlading. Ik krijg hier natuurlijk steeds meer zelfvertrouwen door."

