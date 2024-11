De Jong grijpt naar been en wordt snel gewisseld, Barcelona lijdt nederlaag

FC Barcelona heeft bij Real Sociedad zijn eerste nederlaag in zes weken geleden. De Catalanen gingen in San Sebastián met 1-0 onderuit door een doelpunt van de Nederlandse aanvaller Sheraldo Becker.

Met onder anderen Frenkie de Jong in de basis startte Barcelona goed, maar halverwege de eerste helft werd Real Sociedad steeds beter. Becker kon na 33 minuten scoren toen de Barcelona-defensie niet oplette bij een assist met het hoofd van Luka Sučić.

Wissel De Jong

De Jong werd in de rust gewisseld voor Dani Olmo. De captain van Barcelona kreeg halverwege de eerste helft een tik tegen zijn linkerbeen en had daar zichtbaar last van.