AFP Dani Olmo

NOS Voetbal • vandaag, 16:28 • Aangepast vandaag, 18:21 Barcelona soepel langs Espanyol, Cillessen bij Las Palmas op brancard van veld

FC Barcelona heeft in de twaalfde speelronde van LaLiga een eenvoudige zege geboekt op Espanyol. De Catalaanse topclub won de derby in eigen huis met 3-1 en blijft daardoor onbedreigd koploper van de Spaanse competitie. Frenkie de Jong viel in de 56ste minuut in.

Nummer twee Real Madrid heeft een achterstand van negen punten, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. De wedstrijd tegen Valencia van zaterdagavond werd afgelast, vanwege de gevolgen van het noodweer in de regio Valencia.

NOS

Op papier had Barcelona zondag geen lastige tegenstander. Espanyol staat zeventiende en verloor dit seizoen al zeven keer, terwijl Barcelona nog maar één nederlaag leed dit seizoen. En dat verschil was niet alleen op papier, maar ook op het veld duidelijk terug te zien.

Halverwege stond Barcelona al op een 3-0 voorsprong, dankzij twee doelpunten van Dani Olmo en één van Raphinha. Bij de eerste goal van Olmo ging alle lof naar Lamine Yamal. Met een schitterende pass, die hij met de buitenkant van zijn rechtervoet gaf, bracht het zeventienjarige talent Olmo in stelling.

Hoewel Barcelona domineerde, kwam Espanyol er enkele keren gevaarlijk uit. Javi Puado schoot de bal rakelings langs de paal en Jofre Carreras dacht zelfs even dat hij de aansluitingstreffer (2-1) had gemaakt, maar zijn doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Datzelfde gebeurde na rust, nadat Alvaro Tejero de bal in het doel had gewerkt.

Bij de derde keer dat Espanyol de bal tegen de touwen schoot, was het wel een reglementair doelpunt. Puado was de maker van de 3-1. Barcelona drong niet meer echt aan in de tweede helft en speelde de wedstrijd rustig uit.

Cillessen op brancard

Jasper Cillessen heeft bij de wedstrijd van zijn club Las Palmas tegen Atlético Madrid (2-0 nederlaag) een hoofdblessure opgelopen. De Nederlandse doelman moest in de zestigste minuut met een brancard van het veld gereden worden.

AFP Jasper Cillessen ligt geblesseerd op de grond

Het ging mis voor de 65-voudig Oranje-international toen Nahuel Molina op volle snelheid sprintte om bij de bal te komen in het zestienmetergebied. Cillessen kwam uit zijn doel en greep de bal voordat Molina erbij kon.

Molina sprong op om Cillessen nog te kunnen ontwijken, maar raakte de Nederlandse keeper daarbij op zijn hoofd. Cillessen greep direct naar zijn hoofd, waarna een lange blessurebehandeling volgde. Tien minuten later verliet hij het veld. De ernst van de blessure is nog niet bekend.

Zoon Simeone scoort

Op het moment dat Cillessen geblesseerd raakte, stond thuisploeg Atlético al op een 1-0 voorsprong. Giuliano Simeone, de 21-jarige zoon van trainer Diego Simeone, kreeg van Molina een bal in de diepte en rondde feilloos af. Hij verschalkte Cillessen in de verre hoek en maakte zijn eerste doelpunt voor Atlético.

De 2-0 werd gemaakt door de Noor Alexander Sorloth.