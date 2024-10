Spaanse voetbalbond stelt Valencia-Real Madrid uit vanwege gevolgen noodweer

De Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft besloten om de competitietopper tussen Valencia en Real Madrid van aanstaande zaterdag uit te stellen vanwege de gevolgen van het noodweer in de regio Valencia. Ook het duel tussen Villarreal en Real Valldolid gaat niet door. Het is nog onbekend wanneer de wedstrijden ingehaald kunnen worden.

"Valencia waardeert al het lovenswaardige werk van de hulpdiensten", aldus de club in een statement op de eigen website. "Ook willen we La Liga, de Spaanse voetbalbond RFEF en Real Madrid bedanken voor hun begrip in deze noodsituatie."