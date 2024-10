Zoektocht naar vermisten Spanje gaat verder, tienduizenden zonder stroom

Correspondent Miral de Bruijne:

"Nu er vermisten worden gevonden en de schaal van de ravage duidelijk wordt, komt er steeds meer ruimte voor de discussie over hoe dit heeft kunnen gebeuren.

In de regio Valencia zijn dit soort heftige weerverschijnselen uitzonderlijk. Maar voor het nationale Spaanse weeragentschap Aemet was het dinsdagochtend al duidelijk dat de situatie kritiek was. Ze riepen vroeg in de ochtend code rood uit voor sommige gebieden en later in de ochtend voor de hele provincie. De regionale hulpdiensten stuurden op dinsdagavond pas rond 20.00 uur een weerwaarschuwing naar de inwoners.

De vraag is nu hoe daar zo veel tijd tussen heeft kunnen zitten. Over dat punt zal de komende dagen veel gesproken worden in de Spaanse politiek."