EPA/NOS Patrick de Kruijk (midden). In de regio Valencia overstroomden de straten, zo ook in Sedaví

NOS Nieuws • vandaag, 16:52 Nederlanders in Spaans noodweer: 'Nog nooit zoveel regen gezien'

"Vanaf gistermiddag is het helemaal losgegaan", zegt Patrick de Kruijk. De Nederlander woont net buiten Valencia, waar zware hagel- en regenbuien overstromingen veroorzaakten. Er zijn zeker 70 mensen omgekomen door het noodweer in het zuidoosten van Spanje.

De Kruijk heeft een bed and breakfast in de heuvels tussen Torrent en het dorpje Monserrat, zo'n twintig minuten bij Valencia vandaan. Vooral die regio is getroffen, maar ook in Albacete en Andalusië viel veel regen.

"Het begon gistermiddag te hozen, echt niet normaal", vertelt hij. Het onweerde en hagelde en dat hield niet op tot middernacht. "Het was zelfs niet prettig om binnen te zitten."

Op sommige plekken viel meer dan 400 millimeter regen. Wegen en straten kwamen onder water te staan en er vielen hagelstenen ter grootte van golfballen. "Ik heb nog nooit zoveel regen achter elkaar gezien", zegt De Kruijk. "En in Nederland zijn we dat toch wel gewend, dacht ik."

'Behoorlijke chaos'

De Kruijk vertelt dat er geen stroom is en dat de telefoonverbinding niet goed werkt. Zijn buren kunnen hun familie niet bereiken. "Het is een behoorlijke chaos."

Het water is weer gezakt na de overstromingen in het zuidoosten van Spanje, maar de ravage is enorm:

1:25 Ravage rest na overstromingen Spanje: 'Het was verschrikkelijk'

Etienne Ros woont met zijn gezin net ten zuiden van Valencia. Hij moest vandaag zijn dochter naar het vliegveld in Castellón brengen. Daarvoor moest hij door Valencia heen rijden, maar "dat was geen pretje om te zien". Hij schrok van de enorme ravage die hij onderweg zag. "Het lijkt wel een oorlogsgebied."

Hij zag onder andere auto's boven op elkaar, omgevallen bomen, ondergelopen straten en weggespoelde wegen. "Mensen zijn van slag en lopen verdwaasd met elkaar over straat. Ze zijn huizen aan het leegpompen en auto's vol met water aan het leegscheppen. Heftig om te zien."

Sla de carrousel over EPA Beschadigde auto's langs de kant van de weg bij Pincanya

EPA In de stad Valencia maken deze inwoners hun huis schoon

EPA Een man in Picanya, in provincie Valencia, veegt zijn huis schoon

EPA Beschadigde winkels in de straten van Valencia

In sommige gebieden hebben mensen geen water meer uit de kraan, vertelt Ros. Bij hem thuis is er gelukkig geen schade. De hoge berg waarachter ze wonen "heeft een heleboel tegengehouden".

Het huis van De Kruijk staat op een kleine heuvel. Hoewel het water bij hem wel naar binnen liep, valt de schade verder mee. "Ik heb gedweild en het is een beetje een bende, maar iedereen is oké." De schade in de omgeving en de verhalen van zijn buren zijn minder positief, vertelt hij. Zo zijn er stukken weg weggeslagen door het noodweer, zijn huizen ondergelopen en waren er modderstromen. "Het is één grote, doffe ellende."

"Auto's staan vast in de modder of er liggen rotsblokken op de weg", zegt hij. "Het is lastig om een weg te vinden die nog begaanbaar is. Er zijn ook files daardoor", zegt hij. "Als je rondrijdt, zie je overal Spanjaarden hoge punten opzoeken om familie te bellen. Op het vliegveld is het een chaos."

Binnen blijven

Ook vandaag worden nog forse buien verwacht in het gebied. De zware regenval komt door een weersfenomeen waarbij koude lucht over de warme Middellandse Zee stroomt. Toch is de hoeveelheid regen dit keer extreem.

Bewoners krijgen het advies om binnen te blijven. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist.