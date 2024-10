Reuters Pedri en Lamine Yamal

Topclub Barcelona krabbelt op met veel goals en eigen talent: 'Het leren is hervat'

FC Barcelona heeft veel lof geoogst met ruime overwinningen in topwedstrijden tegen Bayern München (4-1) en Real Madrid (0-4) in vier dagen tijd. De club krabbelt na een moeizame tijd weer op en doet dat met vermakelijk voetbal, veel goals en nieuw talent.

De aanvallende productie van 48 doelpunten in de eerste veertien wedstrijden onder de nieuwe Duitse trainer Hansi Flick is de hoogste sinds de jaren 1950. De koploper van de Spaanse competitie scoorde in de maand oktober 21 keer in vijf wedstrijden, gemiddeld meer dan vier goals per wedstrijd.

In de grote wedstrijden tegen Bayern en de grote rivaal uit Madrid waren zes basisspelers jonger dan 22 jaar, vrijwel al die jonkies werden door de club zelf opgeleid. Lamine Yamal en Pau Cubarsí zijn 17. Pedri, Alejandro Baldé, Marc Casadó en Fermín López zijn 21.

"Wij zijn uniek. Ze kunnen nooit zoals wij zijn. Met alle jonge spelers van La Masia. Wat een trots", schreef voormalig aanvoerder Gerard Piqué op X nadat Barça zondag El Clásico had gewonnen.

EPA Pau Cubarsí en trainer Hansi Flick

De complimenten voor La Masia, de geroemde jeugdopleiding, zijn volgens kenner van de club Simon Kuper terecht. Al was daar wel een omslag voor nodig.

Geschrokken van de leegte

"Na Sergio Busquets in 2008 is er lang geen topspeler uit de jeugdopleiding doorgestroomd", stelt Kuper. Met jeugdproducten Busquets, Xavi, Andres Iniesta, Piqué, Carles Puyol en natuurlijk Lionel Messi voerde Barcelona jarenlang de toon in het mondiale voetbal. Die gouden generatie kreeg maar mondjesmaat vervolg.

"Spelers als Sergi Roberto gaven hoop, maar daar bleef het bij. Het is zeker tien jaar lang heel erg tegengevallen. Ze zijn geschrokken van de leegte op La Masia."

Kuper bracht drie jaar geleden het boek 'FC Barcelona - Het imperium' uit, waarvoor hij veel medewerkers van de club sprak en van dichtbij zag hoe het er bij Barcelona aan toegaat.

Hansi Flick heeft Cruijffiaanse elementen in zijn spel: over de vleugels, veel pressie. Dan pas je bij Barcelona. Simon Kuper

"Men dacht: wij zijn de beste opleider. Dat is geen goede houding, zo leer je niet meer bij. Andere Europese topclubs kwamen bij Barcelona kijken, leerden ervan en verbeterden de formule met hun eigen toevoegingen. Frankrijk bijvoorbeeld, leidde veel meer toptalenten op. Ook Duitse en Engelse clubs profiteerden van wat zij in Barcelona hadden gezien."

Andersom stak Barcelona weinig op van ontwikkelingen in landen als Frankrijk en Duitsland. Jonge spelers als de eerder genoemde Roberto en Ansu Fati werden snel op een voetstuk geplaatst, maar hadden moeite de grote schoenen van hun voorgangers te vullen. Tegelijkertijd bleef de clubleiding honderden miljoenen uitgeven aan nieuwe spelers.

Weinig Barça op EK

Afgelopen zomer was Lamine Yamal een van de grote blikvangers bij de Spaanse ploeg die Europees kampioen werd. De tienersensatie was echter, mede door de blessures van Pedri en de al langer uitgeschakelde Gavi, de enige Barcelona-speler in de Spaanse basiself tijdens het EK.

1:22 Yamal schiet schitterend raak en is jongste doelpuntenmaker ooit op EK

"Dat bewijst dat Barcelona, jarenlang hofleverancier van Spanje, is ingehaald door andere clubs", stelt Kuper, presentator van de podcast Heroes & humans of Football.

Dat er nu weer successen worden geboekt met een kern van spelers uit eigen jeugd, bewijst volgens Kuper dat "het leren is hervat".

Daarmee worden stappen gezet in het herstel van wat Kuper een drievoudige crisis noemt: "Financiële problemen, het vertrek van Lionel Messi en de langdurige problematiek in de jeugdopleiding. Samen hebben die problemen er wel voor gezorgd dat er iets veranderd is. Crisis zorgt ervoor dat je bereid bent om weer te leren."

Ook de aanstelling van Flick bewijst dat de club openstaat voor andere invloeden. De Duitser is een buitenstaander in het rijtje recente trainers, na onder meer oud-spelers Luis Enrique, Ronald Koeman en de in mei vertrokken Xavi.

AFP Carlo Ancelotti (l) en Hansi Flick voor aanvang van El Clásico van gisteren

Dat Flick de aanvankelijke twijfels overwint, verbaast Kuper niet. "Flick is in zekere zin ook verwant aan Johan Cruijff. Hij is in Duitsland groot geworden, met Cruijffiaanse elementen in zijn spel: over de vleugels, veel pressie. Dan pas je bij Barcelona."

Financiële problemen nog niet weg

Financieel zal de situatie voorlopig niet volledig opklaren. Dani Olmo, de enige grote aankoop van afgelopen zomer, kon pas voor de competitie worden ingeschreven nadat de salarislast van de zwaar geblesseerde Andreas Christensen niet meer drukte op het door La Liga gehanteerde plafond.

Kuper: "De club heeft een enorme schuld. Ze lenen geld uit de toekomst door de verkoop van nog niet ontvangen tv-gelden. Dat zorgt voor een langdurige beperking op de uitgaven. Voorlopig zullen de grote talenten niet eens weg willen. Maar wat als het financieel niet beter wordt en Bayern of Manchester City over een paar jaar aanklopt voor Lamine Yamal?"