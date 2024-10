NOS Voetbal • vandaag, 20:13 Flick verheugt zich op eerste Clásico, Lamine Yamal speelt met speciale beugel

FC Barcelona-trainer Hansi Flick spreekt aan de vooravond van zijn eerste Clásico lovend over het treffen met Real Madrid (morgen 21.00 uur). "In Duitsland hebben we ook een wedstrijd die de Klassieker wordt genoemd", verwijst hij naar de duels tussen Borussia Dortmund en Bayern München. "Maar dat is niet hetzelfde."

De 59-jarige Duitser tekende deze zomer een tweejarig contract bij Barcelona, na een leven lang in het Duitse voetbal rond te hebben gelopen. Flick zat zonder club nadat hij een klein jaar eerder was ontslagen bij het Duitse voetbalelftal, als eerste coach ooit in de historie van de Duitse bond.

Speciale Clásico-beugel Lamine Yamal voetbalt zaterdag met sterretjes in de kleuren van FC Barcelona in zijn beugel. De 17-jarige aanvaller heeft die speciaal laten aanbrengen voor El Clásico. Flick noemt zijn jonge pupil een "fantastische" speler. "Hij doet het uitstekend, maar hij moet wel nog beter worden in verdedigend opzicht", aldus de coach.

Zodoende kwam Flick terecht bij de club die hij vier jaar eerder als manager van Bayern München nog op ongekende wijze had vernederd in de kwartfinales van de Champions League. Op eigen veld verloor Barcelona met 2-8 van Bayern.

Flick kent een voortvarend begin bij Barcelona. De club staat na tien competitieduels bovenaan in La Liga en heeft drie punten meer dan nummer twee Real Madrid.

Pro Shots Hansi Flick tijdens het Champions League-duel met zijn oude club Bayern München, dat met 4-1 werd gewonnen

Dat terwijl niet Barcelona, maar titelhouder Real Madrid voorafgaand aan het seizoen als grootste kanshebber voor de titel werd genoemd. Met de gedroomde komst van topspits Kylian Mbappé zou 'de Koninklijke' op koers voor een nieuwe landstitel liggen.

"Ik geloof in het team. We hebben veel kwaliteit. Iedereen werkt voor elkaar. Dat we één team zijn, is het belangrijkste", verklaart Flick. "Samenwerking is onze grootste kracht."

Mbappé

Bij Real Madrid gaat de focus juist vooral uit naar één man: Mbappé. Coach Carlo Ancelotti verwacht dat de 25-jarige spits een belangrijke bijdrage gaat leveren tijdens de topper. Mbappé scoorde dit seizoen zesmaal in negen gespeelde competitieduels, maar hij heeft de verwachtingen nog niet helemaal waar kunnen maken.

"Hij is langzaam op zoek naar de beste versie van zichzelf", aldus Ancelotti. "Wij hebben geen haast, en hij ook niet. We hebben veel vertrouwen in hem en ik verwacht dat hij morgen belangrijk gaat zijn."