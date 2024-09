Osasuna brengt Barcelona eerste nederlaag toe, vervanger Ter Stegen viermaal gepasseerd

Barcelona-coach Hansi Flick begon in Pamplona met Lamine Yamal en Raphinha op de bank. Bovendien miste hij aanvoerder Marc-André Ter Stegen. De Duitse doelman komt door een knieblessure dit seizoen mogelijk niet meer in actie en werd vervangen door de 25-jarige Spanjaard Iñaki Peña Sotorres.

Op achterstand

Dat de wijzigingen Barcelona geen goed deden bleek in de eerste helft. De ploeg creëerde geen kansen en zag Osasuna twee keer scoren. De Kroatische spits Ante Budimir kopte de 1-0 binnen nadat hij verdediger Pau Cubarsi had afgeschud.

Blunder

In de tweede helft hielp Osasuna-keeper Sergio Herrera de bezoekers terug in de wedstrijd. Hij blunderde door een uitworp in de voeten van de tegenstander te gooien. Pau Víctor produceerde een rollertje, maar Herrera zag de bal al grabbelend en struikelend alsnog in het doel verdwijnen.