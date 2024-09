Koploper Barcelona blijft ook tegen Getafe foutloos, doelpuntloos gelijkspel Girona

FC Barcelona heeft een nipte zege geboekt op het laaggeplaatste Getafe. De koploper van La Liga won in eigen huis met 1-0, dankzij een doelpunt van Robert Lewandowski.

Met zeven overwinning in zeven duels blijven de Catalanen onbedreigd koploper in de competitie. Lewandowski maakte zijn zevende treffer in zeven duels.