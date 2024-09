Getty Kylian Mbappé juicht

NOS Voetbal • gisteren, 22:59 Sterspelers bezorgen Real zege op Alavés, dat het nog flink spannend maakt

Real Madrid mag drie punten bijschrijven in de Spaanse competitie. In eigen huis leek het lang af te stevenen op een ruime zege op middenmoter Alavés, maar vlak voor tijd maakten de bezoekers uit het Baskenland het plots spannend. Na een hectisch slot stond uiteindelijk een 3-2 zege voor Real op het bord.

Na zeven duels staat Real Madrid tweede in de Spaanse competitie, achter het nog foutloze FC Barcelona. Zondag gaat De Koninklijke voor de competitie op bezoek bij stadgenoot Atlético Madrid.

'Gouden bal-winnaar' geeft assist

Alavés was naar Madrid gekomen om een resultaat te behalen, maar keek na 55 seconden al tegen een achterstand aan. Aanvoerder Lucas Vázquez kon toen al binnenlopen voor een razendsnelle 1-0 voorsprong, de snelste voor Real in ruim zes jaar.

NOS De stand in La Liga op 24 september

Het was vooral de assist van Vinícius Júnior die de goal mogelijk maakte. De Braziliaan, die volgens de Spaanse sportkrant Marca al te horen heeft gekregen dat hij de Ballon d'Or (de prijs voor de beste speler ter wereld) gaat ontvangen, draaide zijn tegenstander gek en zette Vázquez in zeer kansrijke positie.

Afgelopen weekend was Vinícius ook al belangrijk geweest voor Real, toen hij als invaller goed was voor een goal en een assist. De Braziliaanse buitenspeler is in vorm, zoveel is duidelijk.

Pro Shots Vázquez bedankt Vinícius voor zijn assist

Na de vroege openingstreffer was het vooral de vraag hoe vaak Real nog zou scoren, en of blikvanger Kylian Mbapé nog op het scorebord zou verschijnen. Dat gebeurde vlak voor rust, toen Mbappé na een fraaie een-twee met Jude Bellingham een mooie passeerbeweging in huis had en gedecideerd afmaakte.

Kort na rust kwam dan ook die andere Braziliaanse buitenspeler, Rodrygo, tot scoren. Ook dat was een prima individuele actie, waarbij hij op snelheid langs de verdediging ging om door de benen van de keeper af te maken. Zo had het hele kwartet offensieve spelers van Real een goal of assist te pakken en leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Koninklijke.

Plots spannend

Toch maakte Alavés het vlak voor tijd plots nog spannend. Na 85 minuten tekende Carlos Benavidez voor de mooiste goal van de dag, een gekruld schot van afstand, en twee minuten later was het weer raak toen Kike Garcia de 3-2 maakte. Zeker gezien de ruime extra tijd (6 minuten) werd het nog even billenknijpen voor de thuisploeg.

Alavés kon het uiteindelijk niet bolwerken, waarmee Real met de schrik vrijkwam en zich mag focussen op de stadsderby van komend weekend.