Reuters Vinícius Júnior viert de 3-1

Gepasseerde Vinícius Júnior helpt Real langs Espanyol, Girona blijft het lastig houden

Real Madrid heeft zaterdagavond in eigen huis Espanyol in het laatste kwartier aan de kant gezet: 4-1. De ploeg van Carlo Ancelotti wist in het laatste kwartier een achterstand om te buigen in een zege. De gepasseerde Vinícius Júnior was na zijn invalbeurt zeer belangrijk.

De Braziliaan bleef tegen Espanyol in eerste instantie op de bank. Trainer Carlo Ancelotti koos voorin voor een aanvalstrio met Rodrygo, Kylian Mbappé en Arda Güler. Laatstgenoemde deed het als vervanger van Vinícius Júnior niet eens onaardig, maar hij kon het verschil niet maken.

Real Madrid had het lastig met het stugge Espanyol en kwam moeilijk tot echte grote kansen. De uitploeg had het goed voor elkaar en dacht zelfs even op rozen te zitten toen Real-doelman Thibaut Courtois een voorzet van Jofre Carreras in zijn eigen doel werkte: 0-1.

NOS De stand in La Liga op 21 september

Maar de keepersfout werd niet fataal, mede doordat Courtois' collega Joan García aan de andere zijde ook de fout in ging. Hij liet een lage voorzet van Jude Bellingham onder zijn lichaam doorglippen en Daniel Carvajal stond klaar om in te tikken.

Vinicius beslist duel

Net voor de gelijkmaker was Vinícius Júnior in het veld gekomen. De Braziliaans international was uiteindelijk het goudhaantje voor de Madrilenen. Eerst gaf hij een kwartier voor tijd met buitenkant voet een heerlijke assist op Rodrygo en op aangeven van Mbappé tekende hij zelf voor de beslissing in het duel.

De 4-1 van Mbappé, vanaf de penaltystip, was het toetje voor de thuisploeg.

Girona blijft worstelen

Girona blijft worstelen in La Liga. De nummer drie van het vorige seizoen is nog altijd geen schim van de ploeg die het vorig jaar was. De ploeg van trainer Míchel ging vandaag met 2-0 onderuit tegen Valencia en blijft zo met zeven punten steken op de twaalfde plaats op de ranglijst.

ANP Daley Blind zet een tackle in

De 2-0 overwinning was de eerste driepunter van het seizoen voor de Valencianen. Een van richting veranderde inzet van Luis Rioja en een raak schot van Dani Gómez zorgden voor de overwinning van de thuisploeg.

Girona startte met Nederlanders Arnaut Danjuma en Daley Blind in de basis en Donny van de Beek mocht tien minuten voor tijd nog invallen. Maar het lukte onze landgenoten niet om de stuntploeg van het vorige seizoen aan een resultaat te helpen in Valencia.

Uitslagen La Liga 21 september Real Madrid-Espanyol: 4-1 Valencia-Girona: 2-0 Osasuna-Las Palmas: 2-1 Real Valladolid-Real Sociedad: 0-0