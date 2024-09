Mbappé bezorgt Real met eerste competitiegoals zege op Betis

Kylian Mbappé heeft Real Madrid met zijn eerste doelpunten in La Liga aan een 2-0 overwinning op Real Betis geholpen. Het waren voor de Franse topaankoop ook zijn eerste doelpunten in het Bernabéu-stadion.

Door de tweede overwinning van het seizoen komt Real op acht punten uit vier duels. FC Barcelona is met de maximale score van twaalf punten uit vier duels de koploper.

De van Paris Saint-Germain overgekomen Mbappé had in zijn eerste drie competitieduels nog niet gescoord en tegen Betis leek die zoektocht hem ietwat te verkrampen. Voor rust verprutste hij enkele aardige mogelijkheden.

Na de 1-1 van afgelopen donderdag bij Las Palmas had Real moeite met Real Betis. Pas halverwege de tweede helft werd de ban gebroken.

Na een overtreding van de Betis-keeper op Vinícius Júnior kreeg Real acht minuten later een strafschop en Mbappé ging achter de bal staan. De Fransman schoot de bal beheerst binnen. Het leverde Mbappé een applauswissel op.

Girona boekt bij Sevilla met invaller Danjuma tweede zege

Girona. tegenstander van Feyenoord en PSV in de Champions League, boekte bij Sevilla de tweede competitiezege van dit seizoen in La Liga. De nummer drie van afgelopen seizoen was met 0-2 te sterk.